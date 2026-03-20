پاۆلوداردا ارىپتەستەرىمەن داۋىس كوتەرە سويلەسكەن شەنەۋنىكتى جازالاۋ ۇسىنىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - وبلىستىق ادەپ جونىندەگى كەڭەس وتىرىسىندا وڭىرلىك ادىلەت دەپارتامەنتى باسشىسى ورىنباسارىنىڭ ادەپ نورمالارىن بۇزۋ دەرەگى قارالدى.
پاۆلودار وبلىسى ادىلەت دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايدىن سامەنقۇلوۆ بيىلعى اقپان ايىنىڭ سوڭىندا وتكەن قىزمەتتىك جينالىس بارىسىندا قول استىنداعى قىزمەتكەرلەرگە داۋىس كوتەرە سويلەپ، ارىپتەستەرىنىڭ ار-نامىسى مەن قادىر-قاسيەتىنە نۇقسان كەلتىرۋى مۇمكىن سوزدەردى قولدانعان. ارىپتەستەرى ونى ديكتوفونعا جازىپ الىپ، ايعاق رەتىندە ۇسىنعان.
- ارينە، ول جەردە بىلاپىت سوزدەر جوق. ءبىراق ءسىزدىڭ سوزدەرىڭىزدەن مەنمەندىك، تاكاپپارلىق بايقالادى. «سەن كىمسىڭ؟»، «اتىڭ كىم؟» دەپ قايتا-قايتا ايتاسىز. كەيبىر جايتتاردى 10 رەت قايتالاپ سۇرايسىز. مۇنىڭ بارلىعىن جاتتاپ الۋعا بولار ەدى عوي. ونىڭ ۇستىنە بۇل سىزبەن كەم دەگەندە ءتورت جىل بىرگە جۇمىس ىستەيتىن قىزمەتكەرىڭىز. ءسىزدىڭ ءسوز قولدانىسىڭىزدا مەملەكەتتىك قىزمەتشىگە جاتپايتىن تاكاپپارلىق بار، - دەپ اتاپ ءوتتى مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى دەپارتامەنتى ادەپ جونىندەگى كەڭەسىنىڭ مۇشەسى امانگەلدى حامزين.
دەپارتامەنت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى كىناسىن مويىنداعان جوق. ايدىن سامەنقۇلوۆ شاعىمنىڭ تەك ءبىر ءبولىم قىزمەتكەرلەرىنەن تۇسكەنىن ءتۇسىندىردى. سونداي-اق ول بۇل تەكسەرىستىڭ ءتۇپ-توركىنى ءوزىنىڭ ادەپسىز مىنەز-قۇلقىنا قاتىستى ەمەس دەپ توپشىلايدى.
- بۇل تەگىننەن تەگىن ەمەس. ارينە، بۇل جەردە ايتۋ ورىنسىز بولار، ءبىراق بۇل مەنىڭ قىزمەتىمە بايلانىستى دەپ ويلايمىن. وقۋدان سوڭ قىزمەتكە كەلگەنىمدە ادىلەت مينيسترلىگىنەن ماعان وزگە وبلىستان قىزمەت ۇسىندى. ءبىراق مەن باس تارتتىم. مەنىڭشە، بۇل سونىمەن بايلانىستى، - دەپ ءوز ويىمەن ءبولىستى شەنەۋنىك.
ادەپ جونىندەگى كەڭەس مۇشەلەرى وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا شەنەۋنىككە «قاتاڭ سوگىس» تۇرىندەگى جازا قولدانۋدى ۇسىندى.
مۇرات اياعان