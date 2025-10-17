پاۆلوداردا اناسى مەن بالاسى ۇيىندە ءولى تابىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - قىلمىس قازان ايىنىڭ باسىندا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيدە بولعان. پاتەردە ءوز- وزىنە قول جۇمساۋ تۋرالى حات تابىلدى.
كورشىلەردىڭ ايتۋىنشا، پاتەردە زەينەتكەر مەن ونىڭ 36 جاستاعى ۇلى تۇرعان.
مايىتتەر تابىلعان كەزدە پاتەردەن وزىنە-ءوزى قول جۇمساۋ تۋرالى حات تابىلدى. وندا قىلمىستىڭ سەبەبى رەتىندە اكەسىنىڭ ءولىمى كورسەتىلگەن. بەلگىلى بولعانداي، وزىنە قول سالعان ەر ادامنىڭ اكەسى ءبىراز ۋاقىت بۇرىن قايتىس بولعان.
پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالعانىن حابارلادى.
- پاۆلودار قالالىق پوليسيا باسقارماسى قالا تۇرعىنىن ءولتىرۋ جانە ونىڭ ۇلىنىڭ ءوز- وزىنە قول جۇمساۋى فاكتىلەرى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلايمىن، - دەيدى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى سافۋان جامپەيىسوۆ.
انىقتالعانداي، كۇدىكتى قىلمىس جاساعاننان كەيىن ءوز- وزىنە پىشاق تىعىپ، قول جۇمساعان.