پاۆلوداردا ابىلاي زامانىنان قالعان كورىك ساقتالىپ تۇر
پاۆلودار. KAZINFORM - باياناۋىلدا اتاقتى شوڭ ءبيدىڭ اتاسى تولەباي باتىردىڭ ХVІІ عاسىردا ۇستاعان كورىگى ساقتالىپ تۇر. جوڭعار شاپقىنشىلىعى كەزىندە بۇل كورىكتىڭ كومەگىمەن قازاق جاساقتارىنا قاجەتتى مىلتىق، قىلىش، وق- ءدارى دايىنداۋ ءۇشىن تەمىر قورىتىلعان.
تاريحي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، تولەباي باتىر 17-عاسىردا ءومىر سۇرگەن، اتاقتى ەدىگە ءبيدىڭ اكەسى. تولەباي اتى شىققان باتىرلىعىمەن قوسا، ۇستالىقپەن ەل-جۇرتىنا تانىلعان. نەگىزگى قاڭقاسى اعاشتان، ۇرمە تەرىسى تۇيەنىڭ قوم تەرىسىنەن جاسالعان كونە جادىگەردى تولەباي باتىردىڭ ءوزى ۇستاعان ەكەن. جادىگەر ءالى كۇنگە ىستەن شىقپاعان كۇيى ساقتالىپ ءتۇر.
- تولەباي جانعوزى ۇلى دەگەن اتامىز تەمىردى ءوز قولىمەن قورىتىپ، ءشيتى مىلتىق، زەڭبىرەك سوققان كونە زاماندا. تەمىر قورىتۋ قازاق دالاسىندا باستالعانى ءمالىم. بۇل كورىك - وركەنيەتتىڭ بەلگىسى. ەرتە كەزدە تەمىرشى ۇستالار وتتى لاۋلاتىپ جاعۋ ءۇشىن وسى قۇرالمەن اۋىق- اۋىق ۇرلەپ وتىرعان. كورىكتىڭ ىشىنە اۋا جينالىپ، ونى باسقان كەزدە ارنايى تۇتىك ارقىلى وتقا باعىتتالادى. قاتتى ۇرلەنگەن اۋانىڭ ارقاسىندا كومىر مازداپ جانىپ، تەمىردى سوعۋعا بولاتىنداي جوعارى تەمپەراتۋراعا جەتكەن، - دەيدى ق ر تۋريزم سالاسىنىڭ ۇزدىگى، ەلىمىزگە بەلگىلى ولكەتانۋشى التىنبەك قۇرمانوۆ.
بۇل كورىك اتادان بالاعا بەرىلىپ، ءتورت عاسىرعا دەيىن ءوزىنىڭ قاجەتتىلىگىن جوعالتپاي كەلگەن. التىنبەك اعانىڭ اتاسى قۇرمان ءامىر ۇلى دا ۇستالىعىمەن تانىلىپ، كەڭەس وكىمەتى كولحوز- سوۆحوزداردا ۇستا بولعان. ات تاعالاپ، سوقا جوندەگەن، پىشاق پەن بالتا سوققان. قازاق اراسىندا ۇستالاردىڭ كوبى كوشىپ- قونۋعا ىڭعايلى، جينالمالى كورىكتەردى پايدالانعانى ءمالىم. تولەباي اتا ۇرپاقتارىندا جينالمالى كورىك تە بار كورىنەدى. ال قارۋ- جاراق سوعاتىن مىناۋ كورىك كوبىنە ۇلكەن ۇستاحانالاردا ۇستالعان.
- بۇل كورىكتى اكەم جۇمات قۇرمان ۇلى دا ۇزاق جىلدار پايدالاندى. ءىنىم قىلىشبەكتىڭ ۇستالىق ونەرى بار. جۋىقتا ءىنىم كورىكتىڭ ابدەن كەۋىپ قالعان ۇرمە تەرىسىن جىلقىنىڭ تەرىسىن يلەتىپ قايتادان قاپتادى. قازىرگى ۋاقىتتا قىستاقتاعى ۇستالىققا ورناتىلىپ، تولىققاندى جۇمىس ىستەپ تۇر. كەرەك- جاراقتىڭ بارلىعىن وسى كورىكتى پايدالانىپ، سوعىپ الامىز. وتە ىڭعايلى ءارى وتتى قاجەتتى تەمپەراتۋراعا تەز كوتەرەدى. ابىلاي زامانىنان قالعان قول كورىك ءبىزدىڭ اۋلەتىمىزدىڭ قۇت- بەرەكەسى بولىپ تۇر. تاريحي جادىگەردىڭ ءتۇپنۇسقاسىن ساقتاپ قانا قويماي، ۇستالىق ونەردى جاعىرتىپ جۇرگەنىمىزدى ماقتان تۇتامىز، - دەيدى ولكەتانۋشى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا تاسمولا مادەنيەتىنىڭ شەبەرلەرى جاساعان كونە قانجار ساقتالىپ تۇر.
مۇرات اياعان