پاۆلوداردا اباي مۇراسىنىڭ اۋديوجيناعى جارىق كوردى
پاۆلودار. KAZINFORM - كەرەكۋدە «اباي مۇراسى - ماڭگىلىك باعدار» اتتى ەرەكشە اۋديوجيناق جوباسى جارىق كوردى. بۇل - حاكىم ابايدىڭ تەرەڭ مازمۇندى قارا سوزدەرىن زاماناۋي فورماتتا كەڭ اۋديتورياعا قولجەتىمدى ەتۋگە باعىتتالعان مادەني باستاما.
اتالعان جوبانىڭ اۆتورى - قازاقستان جۋرناليستەر وداعىنىڭ مۇشەسى، «Halyq radiosy» راديوسىنىڭ ءتىلشىسى ەلدوس تولەۋبايەۆ. ول بالالىق ارمانىن ورىنداعانىنا قۋانىشتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- مەكتەپ قابىرعاسىندا وقىپ جۇرگەن كەزدە «اباي وقۋلارىنا» قاتىسىپ، نۇرلان ونەربايەۆتىڭ ورىنداۋىنداعى ابايدىڭ قارا سوزدەرىن العاش رەت تاسپادان تىڭداپ، بولاشاقتا ءدال وسىلاي وقىپ شىعۋدى ارمان ەتتىم. اراعا 24-25 جىل سالىپ، كوپتەن كۇتكەن جوسپارىم ىسكە استى. استانا قالاسىنان جاننا قابدەش قىزى ەسىمدى كاسىپكەر دەمەۋشىلىك تانىتىپ، جوبانىڭ جارىققا شىعۋىنا زور ۇلەسىن قوستى. بۇدان بىلاي بۇل اۋديوجازبا اشىق تۇردە تاراتىلادى. ونى «Aiqara» ،«Halyg radiosy» سايتتارىنان تىڭداۋعا بولادى. الداعى ۋاقىتتا وبلىستىق، قالالىق دەپۋتاتتاردىڭ قولداۋىمەن قوعامدىق كولىكتەردە ابايدىڭ قارا سوزدەرى قويىلسا دەگەن ويىم بار، - دەيدى ەلدوس تولەۋبايەۆ.
ءوڭىر تاريحىندا ءىز قالدىراتىن جوبانى قولعا العان وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ جاناشىرلارى باستاعان ءىستى ءارى قاراي دامىتۋدى كوزدەپ وتىر. ءىس-شاراعا جينالعاندار بۇگىنگى جاستاردىڭ كىتاپ وقۋعا قىزىعۋشىلىقتارى ويانىپ، اۋديوجازباداعى تەرەڭ ويلى ناقىل سوزدەرى سانالارىنا جەتەتىنىنە سەنىپ، جىلى لەبىزدەرىن ءبىلدىردى. سونداي-اق كەش بارىسىندا ءوڭىرىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى، مادەنيەت مەكەمەلەرى مەن اقپاراتتىق ۇيىمدارىنا ۇلى ابايدىڭ قارا ءسوزى جازىلعان اۋديوجازبا تاسپاسى تابىس ەتىلدى.
اۆتور
مۇرات اياعان