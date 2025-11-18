پاۆلوداردا 200 دەن استام ۇرلانعان مال يەلەرىنە قايتارىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پوليتسەيلەر مال سەمىرەتىن كۇزگى مەزگىلدە ءتورت تۇلىككە يە بولۋ كەرەك ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر. ءوڭىر بويىنشا قازىرگى ۋاقىتتا مال ۇرىلارىنا قاتىستى بىرنەشە قىلمىستىق ءىس قوزعالعان.
وبلىستا «مال ۇرلاۋشى» جەدەل الدىن الۋ شاراسى ناتيجەسىندە قولدى بولعان 252 تۇلىك يەلەرىنە قايتارىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ماي اۋدانىندا مال ۇرلىعىنا قاتىستى ەكى دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وبلىستىق پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى 9 كۇدىكتىنى انىقتاپ، ۇستادى. ولاردىڭ ۇشەۋى قاماۋعا الىندى. الدىن الا دەرەكتەرگە سايكەس، كۇدىكتىلەر 2024 جانە 2025 -جىلداردىڭ كۇز ايلارىندا الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، جايىلىمنان 29 ءىرى قارا قارانى جانە 7 جىلقىنى ۇرلاعان. كەيىن ولاردى بولشەكتەپ، ەتىن ساتىپ جىبەرگەن. وسىلايشا مال يەلەرىنە 18 ميلليون تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق زالال كەلتىرگەن، - دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى بالعاباي قاپاروۆ.
جالپى جىل باسىنان ءوڭىر اۋماعىندا 52 مال ۇرلىعى دەرەگى تىركەلگەن. پوليتسيا ۆەتەريناريالىق قىزمەتپەن بىرلەسىپ مال مەن ەت ونىمدەرىن تاسىمالداۋ بويىنشا تۇراقتى تەكسەرىستەر جۇرگىزەدى. ماماندار جايىلىمداردى، يەسىز مالداردى، سونداي-اق ساۋدا ورىندارىن، بازارلاردى، مال سويۋ پۋنكتتەرىن جانە مال مەن ەتتى تاسىمالدايتىن كولىك قۇرالدارىن تەكسەرەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە شارۋالارعا تيەسىلى مالعا سايكەستەندىرۋ جۇرگىزۋدى بەكىتۋ نورمالارى قاراستىرىلىپ جاتىر.
اۆتور
مۇرات اياعان