پاۆلودار وڭىرىندە 2,5 مىڭعا جۋىق جۇپ بەدەۋلىك دياگنوزىمەن ەسەپتە تۇر
پاۆلودار. KAZINFORM - بيىل «اڭساعان ءسابي» باعدارلاماسى بويىنشا ەلىمىزدە 7 مىڭ كۆوتا بولىنگەن. ونىڭ تەك 250 ى عانا ەرتىس-بايان وڭىرىنە قاراستىرىلعان.
«اڭساعان ءسابي» باعدارلاماسى اياسىندا سوڭعى جىلدارى پاۆلودار وبلىسىنا مىڭنان استام كۆوتا بولىنگەن. دەيتۇرعانمەن بەدەۋلىك ماسەلەسى وتە وزەكتى. ستاتيستيكا سانى بويىنشا قازاقستاندا ءاربىر التىنشى وتباسى ءسابي سۇيە الماي ءجۇر.
ال ايماقتا 2400 دەن اسا جۇپ بەدەۋلىك دياگنوزىمەن ەسەپكە الىنعان. سوندىقتان تەگىن ە ق ۇ-عا ەكىنىڭ ءبىرىنىڭ قولى جەتە بەرمەيدى.
- بەدەۋلىك ماسەلەسىمەن بەتپە-بەت كەلگەن وتباسىلار ءۇشىن 2021 -جىلدان باستاپ ەلىمىزدە «اڭساعان ءسابي» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. جوبا اياسىندا جىل سايىن رەسپۋبليكا بويىنشا 7 مىڭ كۆوتا ءبولىنىپ كەلەدى. ءبىراق ءبىزدىڭ وبلىسقا بەرىلەتىن كۆوتا مولشەرى 200 دىڭ ۇستىندە عانا. بىلتىر 280 كۆوتا بەرىلسە، بيىل 250 كۆوتا عانا ءبولىنىپ وتىر، - دەيدى رەپرودۋكتيۆتىك دەنساۋلىق جانە پرەناتالدى دياگنوستيكا ورتالىعىنىڭ اكۋشەر-گينەكولوگ دارىگەرى الما قاتپينا.
ماماننىڭ سوزىنشە، بەدەۋلىكتىڭ بىرنەشە سەبەبى بار. ايەلدەر تاراپىنان جىنىستىق جولمەن بەرىلەتىن ينفەكسيالار، بۇرىن جاسالعان وپەراتسيالار نەمەسە جاتىر تۇتىكتەرىنىڭ بىتەلۋى سەبەپ.
سونداي-اق ەندوكريندىك فاكتورلار دا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ارتىق سالماق، دۇرىس تاماقتانباۋ، كۇيزەلىس پەن قيمىل-قوزعالىستىڭ ازدىعى دا سەبەپكەر.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتاي عالىمدارى بەدەۋلىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا ءتاسىلىن تاپتى.
اۆتور
مۇرات اياعان