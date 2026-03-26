پاۆلودار وڭىرىنە اققۋلار ۇشىپ كەلە باستادى
پاۆلودار. KAZINFORM - وڭىردەگى سۋ ايدىندارىنىڭ بارلىعى مۇز قۇرسانىپ جاتقانىنا قاراماستان ەرتىس - بايان وڭىرىنە اققۋلار ۇشىپ كەلە باستادى. العاشقىلارى اقسۋ اۋىلدىق ايماعىنان بايقالدى.
وبلىستىق ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باسشىسى اجدار ءجۇسىپوۆ وبلىسقا اققۋلاردىڭ ۇشىپ كەلە باستاعانىن حابارلادى. قۇستار سۇڭقىلداق جانە قيقىلداق اققۋ تۇرلەرىنە جاتادى.
- اقسۋ اۋىلدىق ايماعى مەن پاۆلودار اۋدانىنىڭ دالالى جەرلەرىندەگى ەرىگەن قار سۋىنا اققۋلار قونا باستادى. قاۋىرسىن قاناتتىلاردى ءبىزدىڭ مەكەمەنىڭ ينسپەكتورلارى بايقاعان. اققۋلاردىڭ كەلۋى الداعى ۋاقىتتا كۇننىڭ كۇرت جىلىناتىنىن بىلدىرەدى. ولاردىڭ ىشىندەگى سۇڭقىلداق اققۋلار ەلىمىزدە كەڭ تاراعان، كوبىنە رەسپۋبليكامىزدىڭ سولتۇستىك، ورتالىق جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەرىنىڭ قالىڭ قامىستى- قوعالى ءىرى كولدەرىن مەكەندەيدى. قىزىل كىتاپقا ەنگەن قيقىلداق اققۋ ءدا بىزدىڭ ايماقتا كەزدەسەدى، - دەيدى مەكەمە باسشىسى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر اققۋلار پاۆلودار جەرىنە ناۋرىز ايىنىڭ ورتاسىنان ۇشىپ كەلە باستاعان.
جەلتوقسان ايىندا پاۆلوداردا اۋىل تۇرعىنى ايازدا قالىپ قويعان قوس اققۋدى قۇتقارعان ەدى.