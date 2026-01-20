پاۆلودار ورمانشىلارى جابايى جانۋارلارعا توننالاعان ازىق شاشىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ايازدى كۇندەرى ورمان جانۋارلارىن ازىقتاندىرۋمەن شۇعىلدانىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا مەكەمەگە قاراستى اۋماقتا 80 وتتىق پەن تۇز استاۋلارى قۇرىلعان.
اتالعان ۇيىمعا قاراستى 6 ورمانشىلىق بار. ينسپەكتورلار جابايى جانۋارلارعا عانا ەمەس، قۇستار مەن بالىقتارعا دا قامقورلىق جاسايدى.
- ەرتىس وزەنىنىڭ جايىلمالارىندا جەم- ءشوپ پەن تۇز سالاتىن وتتىقتار قۇرىلعان. ينسپەكتورلاردىڭ كۇشىمەن شامامەن 80 ازىق ورنى، قۇستارعا ارناپ 40 ۇيشىك جاسالدى. جانۋارلاردى ازىقتاندىرۋ ءۇشىن 3,5 توننادان استام ءشوپ پەن ءداندى داقىل جارمالارى، 180 كيلوگرام تۇز دايىندالعان ەدى. ورمانشىلار سولاردى بەلگىلەنگەن جەرلەرگە جەتكىزىپ، سەۋىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى Kazinform تىلشىسىنە پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باسشىسى اجدار ءجۇسىپوۆ.
بالىقتار دا ورمانشىلاردىڭ قامقورلىعىندا. شاعىن سۋ قويمالارىنداعى بالىقتاردى وتتەگىمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ينسپەكتورلار اەراتسيا جۇرگىزەدى. ويىقتار بۇرعىلاپ، وعان قامىس قويادى. وسىنداي قاراپايىم ءادىس ارقىلى سۋعا وتتەگى ارالاسادى.
- سۋ ايدىندارىنداعى مۇزدىڭ قالىڭدىعى بۇگىندە 40 سانتيمەترگە جەتىپ تۇر. مۇنداي قالىڭدىقتاعى مۇز وتتەگىنى وتكىزبەيدى. سالدارىنان سۋ استىنداعى جانۋارلار الەمى قىستا قىرىلىپ قالۋى ىقتيمال. اەراتسيالىق ءتاسىل ارقىلى كوپتەگەن سۋ ايدىنىنداعى بالىق شارۋاشىلىعىن امان ساقتاپ وتىرمىز، - دەپ قوستى اجدار ءجۇسىپوۆ.
بيىل قىستا ەلىكتەر پاۆلودار قالاسىنا ءجيى كىرىپ ءجۇر. وزەن ماڭايىنداعى جايىلمالاردى مەكەندەيتىن جانۋارلار كەيبىر ساتتە قالا كوشەلەرىن كەزىپ، ازىق ىزدەيتىنگە ۇقسايدى. ورماندى جەرلەردىڭ كوبىندە قار قالىڭ، ەلىكتەردىڭ تەبىندەپ جايىلۋىنا قيىندىق تۋدىرىپ تۇر.
بۇعان دەيىن ەرتىس ورمانىندا ەمىن-ەركىن جايىلىپ جۇرگەن ەلىكتەر كوزگە تۇسكەنىن جازعانبىز.
ال باياناۋىلدا قالىڭ قارعا ومبىققان بۇلان بەينەتاسپاعا ءتۇسىپ قالدى.
اۆتور
مۇرات اياعان