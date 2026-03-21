پاۆلودار وبلىسىنىڭ 20 مىڭ وقۋشىسى «قارا جورعا» بيلەدى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا پاۆلودار وبلىسىندا «ىنتىماق» كۇنى اتالىپ ءوتتى. وڭىردە 20 مىڭ وقۋشى قاتىسقان اۋقىمدى فلەشموب ۇيىمداستىردى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«بي - جۇرەكتىڭ ءۇنى، ۇلتتىڭ رۋحى» اتتى فلەشموب اياسىندا وقۋشىلار «قارا جورعا» ءبيىن ءبىر مەزەتتە بيلەپ، كورەرمەندەرگە اسەرلى كورىنىس سىيلادى.
كوكتەمنىڭ شۋاقتى كۇنىمەن استاسقان بۇل كورىنىس كورەرمەن جۇرەگىنە جىلىلىق ۇيالاتىپ، ناۋرىز مەرەكەسىنىڭ ءمانىن تەرەڭدەتە ءتۇستى.
«قارا جورعا» - بي عانا ەمەس، عاسىرلار قويناۋىنان جەتكەن مادەني مۇرا، ۇرپاقتان ۇرپاققا جالعاسقان رۋحاني ساباقتاستىقتىڭ سيمۆولى. فلەشموب ارقىلى جاس بۋىن ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا دەگەن قۇرمەتىن ءبىلدىرىپ قانا قويماي، ورتاق ءداستۇر اياسىندا بىرىگە الاتىندارىن كورسەتتى. بۇل يگى باستاما - جاستاردىڭ بويىندا وتانسۇيگىشتىك سەزىمدى نىعايتىپ، ۇلتتىق مادەنيەتتى دارىپتەۋدىڭ جارقىن ۇلگىسى بولدى.
ايتا كەتەلىك جارتى ميلليون قازاقستاندىق بالا ءبىر مەزگىلدە كوپشىلىككە تانىمال كۇيلەردى ورىنداعان ەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا