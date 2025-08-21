پاۆلودار وبلىسىنداعى كيىك سانى 90 مىڭنان اسىپ كەتتى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلوداردا كيىك سانى ءبىر جازدا ءۇش ەسە كوبەيگەن. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىردەگى اقبوكەندەردىڭ سانى 90 مىڭنان اسىپ وتىر.
بۇل تۋرالى وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جاۋنۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىنان حابارلادى.
- اۋماعىمىزداعى كيىكتەردىڭ سانى 90 مىڭنان اسادى. كيىكتەردىڭ نەگىزگى توپتارى باياناۋىل مەن ماي اۋداندارىنىڭ دالالىق القاپتارىندا، سونداي-اق اقسۋ جانە ەكىباستۇز قالالارىنىڭ اكىمدىكتەرىنە قاراستى جەرلەردە شوعىرلانعان. بيىل كوكتەمدە 155 كيىك اتالىعىنىڭ ولەكسەسى انىقتالىپ، ولار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار تاراپىنان ۆەتەريناريالىق تالاپتارعا سايكەس جويىلدى، - دەيدى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ باس مامانى ساۋلە مۇحانسالىقوۆا.
بۇعان دەيىن قىرداعى كەيبىر شابىندىقتاردى كيىك جاپىرىپ كەتكەنى تۋرالى جازعانبىز.
الايدا ينسپەكتسيا ماماندارى ءتۇز جانۋارلارىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىن تاپتاپ كەتۋ دەرەكتەرى تىركەلمەگەنىن ايتادى.
پاۆلودار وبلىسى اۋماعىن مەكەندەيتىن كيىكتەر بەتپاقدالا پوپۋلياتسياسىنا جاتاتىنىن ايتۋىمىز كەرەك.
بيىلعى مامىر ايىندا پاۆلودار وبلىسىندا 30 مىڭنان اسا كيىك بار ەكەنى تۋرالى جازعانبىز بۇعان قاراپ ءبىر جازدا كيىك سانى 3 ەسە ارتقانىن بىلە الامىز.