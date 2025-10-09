12:39, 09 - قازان 2025 | GMT +5
پاۆلودار وبلىسىندا ەر ادامدى قاعىپ، وقيعا ورنىنان كەتىپ قالعان جۇرگىزۋشىلەر پوليتسياعا جەتكىزىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - اقسۋدا ەر ادامدى كولىك قاعىپ، وقيعا ورنىنان ءىزىن سۋىتتى.
پوليتسيا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە ارنالعان جەردە ۆاز-21213 كولىگى قاققانىن ايتتى. الايدا وقيعا بۇنىمەن بىتپەگەن.
- بۇدان سوڭ ەر ادامدى ۆاز-21070 ماركىلى ەكىنشى كولىك باسىپ ءوتىپ، وقيعا ورنىنان كەتىپ قالعان. پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەردى ۇستاپ، پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزدى، - دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
زارداپ شەككەن ادام العان جاراقاتتارىنان كوز جۇمدى.
جول اپاتى جانە وقيعا ورنىنان كەتىپ قالۋ ارەكەتى بويىنشا ءىس قوزعالدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا