ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:40, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پاۆلودار وبلىسىندا قىتاي ازاماتى سوتقا تارتىلدى

    استانا. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىندا قىتايلىق ايەل كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جازاعا تارتىلدى.

    сот
    Фото: pixabay.com

    قىتاي ازاماتى 2025 -جىلدىڭ 25-ناۋرىزىندا قازاقستانعا كەلىپ، ۋاقىتشا تۇرعان جەرى بويىنشا تىركەلگەن. الايدا تىركەۋ مەرزىمى اياقتالعاندا، ول ەل اۋماعىنان شىقپاعان.

    «رۇقسات ەتىلگەن مەرزىمنەن اسىپ كەتۋ ون تاۋلىكتەن ارتىق بولدى»، - دەپ حابارلادى اققۋلى اۋداندىق سوتى.

    شەتەلدىك ازاماتشا ءوز كىناسىن مويىنداپ، سوتتان ايىپپۇلمەن شەكتەلۋدى سۇراعان. ناتيجەسىندە ايەلگە 25 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى، الايدا جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار ەسكەرىلىپ، سوما 68810 تەڭگەگە دەيىن تومەندەتىلدى. قاۋلى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

    turkystan.kz

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار