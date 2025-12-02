20:40, 02 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
پاۆلودار وبلىسىندا قىتاي ازاماتى سوتقا تارتىلدى
استانا. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىندا قىتايلىق ايەل كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جازاعا تارتىلدى.
قىتاي ازاماتى 2025 -جىلدىڭ 25-ناۋرىزىندا قازاقستانعا كەلىپ، ۋاقىتشا تۇرعان جەرى بويىنشا تىركەلگەن. الايدا تىركەۋ مەرزىمى اياقتالعاندا، ول ەل اۋماعىنان شىقپاعان.
«رۇقسات ەتىلگەن مەرزىمنەن اسىپ كەتۋ ون تاۋلىكتەن ارتىق بولدى»، - دەپ حابارلادى اققۋلى اۋداندىق سوتى.
شەتەلدىك ازاماتشا ءوز كىناسىن مويىنداپ، سوتتان ايىپپۇلمەن شەكتەلۋدى سۇراعان. ناتيجەسىندە ايەلگە 25 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىندى، الايدا جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلار ەسكەرىلىپ، سوما 68810 تەڭگەگە دەيىن تومەندەتىلدى. قاۋلى ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
turkystan.kz