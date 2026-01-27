پاۆلودار وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپ ۇستالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پروكۋرورلار مەن پوليتسەيلەردىڭ بىرلەسكەن ارنايى وپەراتسيالارىنىڭ ناتيجەسىندە ەكى اۋداندا قىلمىستىق توپتار ۇستالعان. ولاردىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنەن كەلتىرىلگەن زالال 80 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، اققۋلى اۋدانىندا تۇرعىنداردىڭ تۇلىكتەرىن ۇرلاپ كەلگەن قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى اشكەرە بولعان. ارنايى وپەراتسيا ناتيجەسىندە 50 دەن استام جىلقى مەن ءىرى قارا مالداردى ۇرلادى دەگەن كۇدىكپەن 6 ادام انىقتالىپ، ۇستالدى.
ولاردىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنەن كەلتىرىلگەن زالال كولەمى 60 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
- كۇدىكتىلەر الدىن الا قىلمىستىق رولدەردى بولىسە وتىرىپ، ۇيىمداسقان تۇردە ارەكەت ەتكەن. ۇرلانعان جىلقىلار مەن ءىرى قارا مالدار وقيعا ورنىندا سويىلىپ، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ نارىقتارىندا ساتىلعان. ءتورت ەلدى مەكەندە ءتىنتۋ شارالارى جۇرگىزىلدى، ونىڭ ەكەۋى كورشىلەس اباي وبلىسىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان. ناتيجەسىندە 28 باس جىلقى، مال تەرىلەرى، ءۇش اۆتوكولىك، 8 بىرلىك قارۋ جانە وق- دارىلەر تاركىلەندى. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ۇستالعانداردىڭ ۇشەۋى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى، - دەپ مالىمدەدى پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولات نۇرسەيىتوۆ.
سونداي-اق، پاۆلودار وبلىسىنىڭ ماي اۋدانىندا وسىعان ۇقساس قىلمىسقا قاتىسى بار 3 كۇدىكتى انىقتالىپ، قاماۋعا الىنعان. ولاردىڭ 100 دەن استام ءىرى قارا مالدى ۇرلاۋعا قاتىسى بولۋى مۇمكىندىگى تەكسەرىلىپ جاتىر. كەلتىرىلگەن زالال 20 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اتىراۋ وبلىسىندا مال ۇرلىعىنا قارسى بلوكبەكەتتەر قويىلدى.