پاۆلودار وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» پاۆلودار وبلىسىندا كولىك قوزعالىسى شەكتەلگەنىن حابارلادى.
- 2025 -جىلعى 22 -قاراشادا ساعات 00:30 دا پاۆلودار وبلىسىندا كولىك ايرىعى قوندىرماسىنىڭ شەتكى ارقالىقتارىنىڭ زاقىمدالۋىنا بايلانىستى «استانا- شىدەرتى- پاۆلودار- ۋسپەنكا- ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامانعا كىرەبەرىس پەن استانا قالاسىنا شىعۋ باعىتى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ازىرگە قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استانا قالاسىنا بەرەكە «قالقامان- اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامانعا «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جەتۋگە بولادى.
تاۋلىكتىڭ كەز كەلگەن ۋاقىتىندا 1403 بايلانىس ورتالىعى ارقىلى قوسىمشا اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بار.
وسىعان دەيىن استانا مەن تاعى 15 وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاعانىن حابارلادىق.