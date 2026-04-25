پاۆلودار اۋەجايى: قاشان اشىلادى جانە قاي باعىتتار ىسكە قوسىلادى؟
پاۆلوداردا اۋەجايدىڭ ۇشۋ-قونۋ جولاعىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
وڭىرلىك اكىمدىك نىساندى اياقتاۋ مەرزىمى مەن بولاشاق اۋە باعىتتارى تۋرالى مالىمەت بەردى.
قاشان ىسكە قوسىلادى؟
اكىمدىك مالىمەتىنشە، ۇشۋ- قونۋ جولاعىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا اياقتالىپ، اۋەجاي تامىز ايىندا پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل جوبا اياسىندا تەك ۇشۋ- قونۋ جولاعى جاڭارتىلىپ جاتىر، ال اەروۆوكزال عيماراتىنا وزگەرىس ەنگىزىلمەيدى.
قازىردىڭ وزىندە اۋەجايعا قاجەتتى بارلىق قۇرال- جابدىق ساتىپ الىنعان. ولاردى تولىق ورناتۋ اسفالت- بەتون جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
زاماناۋي قۇرىلعىلار مەن جۇيەلەردى قولدانۋ، سونداي- اق پەرروندى 45 مەتردەن 60 مەترگە دەيىن كەڭەيتۋ اۋە رەيستەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرىپ، اۋەجايدىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتادى جانە تۇرعىنداردىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن جاقسارتادى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
جوبا قۇنى
جوبانىڭ جالپى قۇنى 16,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. بۇل قاراجات قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى مەن قاجەتتى جابدىقتاردى قامتيدى.
قازىرگى تاڭدا قارجىلاندىرۋ تولىق بولىنگەن، ونىڭ 50 پايىزى يگەرىلگەن. جوبا رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەت ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
قانداي رەيستەر اشىلادى؟
اۋەجاي ىسكە قوسىلعاننان كەيىن الدىمەن ەكى ىشكى باعىتتى قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارلانعان:
پاۆلودار - استانا
پاۆلودار - الماتى
سونىمەن قاتار الداعى ۋاقىتتا شىمكەنت پەن اقتاۋ باعىتتارى، سونداي-اق حالىقارالىق رەيستەردى اشۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، رەسەي، بەلارۋس، تۇركيا جانە مىسىر ەلدەرىنە اۋە قاتىناسىن جولعا قويۋ جوسپاردا بار.
بيلەتتەر باعاسى قانداي بولادى؟
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، استاناعا ۇشاق بيلەتى شامامەن 15 مىڭ تەڭگە بولسا، الماتى باعىتى 9 مىڭنان 60 مىڭ تەڭگەگە دەيىن بولۋى مۇمكىن. باعا سۇرانىس پەن ساتىپ الۋ ۋاقىتىنا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى. ناقتى تاريفتەر 2026 -جىلدىڭ شىلدە ايىندا بەلگىلى بولادى.
اۋەجاي مۇمكىندىگى
جاڭارتىلعان اۋەجاي جىل بويى جۇمىس ىستەيدى. جىلدىق جولاۋشىلار اعىنى 200 مىڭ ادامنان اسادى دەپ كۇتىلۋدە.
ايتا كەتەيىك، بۇل جوبانى 2024 -جىلى باستاپ، ال 2025 -جىلدىڭ سوڭىندا اياقتاۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا جۇمىستاردىڭ مەرزىمى وزگەرىپ، نىساندى تولىق ىسكە قوسۋ 2026 -جىلدىڭ تامىزىنا شەگەرىلدى.