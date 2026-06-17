پاۆلوداردا ورتەنىپ جاتقان ءۇيدىڭ تەرەزەسىنەن 23 جاستاعى قىز سەكىرىپ كەتتى
پاۆلودار. KAZINFORM - دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، تەرەزەدەن سەكىرگەن 23 جاستاعى بويجەتكەن اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن. وقيعا كەزىندە تاعى 5 ادام زارداپ شەككەن.
وڭىرلىك توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءورت بۇگىن تاڭعى ساعات 4-تەر شاماسىندا پاۆلودار قالاسىنىڭ بايان باتىر كوشەسىندەگى ءۇيدىڭ ەكىنشى قاباتىندا ورنالاسقان پاتەرلەردىڭ بىرىندە بولعان. جالپى اۋدانى 20 شارشى مەتر اۋماقتا جيھازدار، ءۇي زاتتارى مەن تەرەزەلەر جالىنعا ورانعان. ءتىلسىز جاۋدى تەك جارتى ساعاتتان كەيىن عانا اۋىزدىقتاۋ مۇمكىن بولعان.
ءورت ءسوندىرۋ جاساقتارى جەتكەنگە دەيىن جانىپ جاتقان پاتەردەن 23 جاستاعى بويجەتكەن سەكىرىپ كەتكەن. قۇتقارۋشىلار ءۇشىنشى قاباتتان ەكى ادامدى، سونىڭ ىشىندە ءبىر بالانى سىرتقا الىپ شىقتى.
- وقيعا ورنىندا 2 جەدەل جاردەم بريگاداسى مەن اپاتتار مەديتسيناسى ورتالىعىنىڭ 1 بريگاداسى جۇمىس ىستەدى. بارلىعى 6 ادام زارداپ شەكتى. 2003 -جىلى تۋعان بويجەتكەن اۋىر جاعدايدا پاۆلودار قالالىق №3-اۋرۋحاناسىنا، 1972 -جىلعى ەر ادام مەن 1973 -جىلعى ايەل ادام پاۆلودار قالالىق №1-اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى، - دەپ حابارلادى پاۆلودار وبلىستىق جەدەل جاردەم ستانتسياسىنان.
تاعى ءۇش ادام - 8 جاسار قىز بالا، 18 جاستاعى بوزبالا مەن 66 جاستاعى قاريا العاشقى كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن اۋرۋحاناعا جاتۋدان باس تارتقان.