پاۆلوداردا تۇرعىندار ەلىكتىڭ لاعىن قۇتقارىپ قالدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا جول جيەگىنەن ەلىكتىڭ لاعىن قۇتقارىپ، وعان قامقورلىق تانىتقان وتباسىنىڭ ارەكەتى ورمانشىلاردى ءسۇيسىنتتى.
شارباقتى تاسجولىنىڭ بويىندا، گالكين اۋىلىنان وبلىس ورتالىعىنا قاراي كەلە جاتقان وتباسى ەلىكتىڭ كىشكەنتاي ءتولىن بايقاپ قالعان. ولار جابايى جانۋاردى وزدەرىمەن بىرگە الا كەتىپ، ورمانشىلاردىڭ قولىنا تاپسىرعان.
- وتباسى مۇشەلەرى بىردەن «109» ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسقان. ورتالىق ماماندارى بۇل اقپاراتتى پاۆلودار ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنە جولداعان. كوپ ۇزاماي جەتكەن ورمان شارۋاشىلىعىنىڭ ماماندارى كىشكەنتاي ەلىكتى ءوز جاۋاپكەرشىلىكتەرىنە الدى، - دەيدى پاۆلودار ورمان جانە جانۋارلار دۇنيەسىن قورعاۋ مەكەمەسىنىڭ باسشىسى اجدار ءجۇسىپوۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا ول ارنايى ورىنعا ورنالاستىرىلىپ، باقىلاۋعا الىنعان. قاجەتتى كۇتىم جاسالۋدا. سيىردىڭ جانە ەشكىنىڭ سۇتىمەن قورەكتەندىرىلىپ جاتىر.
ورمانشىلار ونى كۇزگە دەيىن باعىپ، ودان سوڭ ەرتىس وزەنى جايىلماسىنداعى ەلىكتەرگە اپارىپ قوسپاقشى.
ەلىكتىڭ لاعىن العاش بايقاپ، قۇتقارۋعا سەبەپشى بولعان وتباسىنىڭ مۇشەسى - ادەليا ەسىمدى قىز بالا جانۋارعا تومي دەگەن ەسىم بەرگەن.