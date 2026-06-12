پاۆلوداردا تۇشى جانە تۇزدى كولدەر ورنالاسقان جەر زاڭسىز ساتىلماق بولعان
استانا. KAZINFORM - اقتوعاي اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى اۋماعىندا سۋ وبەكتىلەرى مەن سۋ قورعاۋ ايماقتارى ورنالاسقان اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەر ۋچاسكەلەرىن زاڭسىز بەرۋ ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى. بۇل تۋرالى پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
تەكسەرۋ بارىسىندا تۇشى جانە تۇزدىكولدەر، سونداي-اق تۇز وندىرۋگە پايدالانىلاتىن سۋ ايدىندارى ورنالاسقان ءۇش جەر ۋچاسكەسىنىڭ كونكۋرسقا شىعارىلعانى انىقتالدى.
- كونكۋرس قۇجاتتاماسىن ازىرلەۋ كەزىندە مەملەكەتتىك ورگان تاراپىنان ارنايى راسىمدەردى وتكىزۋدى جانە قاجەتتى كەلىسىمدەردى الۋدى كوزدەيتىن سۋ كودەكسىنىڭ مىندەتتى تالاپتارى ساقتالماعانى بەلگىلى بولدى. ناتيجەسىندە مۇددەلى تۇلعالارعا تەك جەر ۋچاسكەلەرىنە عانا ەمەس، جالپى اۋماعى 60 گەكتاردان اساتىن، ەرەكشە ماڭىزعا يە جانە مەملەكەت قورعاۋىنداعى سۋ رەسۋرستارىنا دا قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن بەرۋ ارەكەتى جاسالعان،- دەپ حابارلادى قۇزىرلى ورگاننان.
پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىسى بويىنشا زاڭسىز كونكۋرس ناتيجەلەرى جويىلىپ، انىقتالعان زاڭ بۇزۋشىلىقتار جويىلدى. تابيعي رەسۋرستاردى ۇتىمدى پايدالانۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك مۇددەلەر قورعالدى.
جىبەرىلگەن زاڭ بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن كىنالى لاۋازىمدى تۇلعالار تارتىپتىك جاۋاپتىلىققا تارتىلدى.