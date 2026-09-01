پاۆلوداردا قازاق-ورىس ارالاس مەكتەپتەردىڭ ۇلەسى ازايماي وتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - جاڭا وقۋ جىلىندا وڭىردەگى 362 جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتە 116 مىڭنان استام وقۋشى ءبىلىم الادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. وسىنشاما وقۋشىنىڭ 52 مىڭنان استامى، ياعني شامامەن 45 پايىزى عانا وقۋدى مەملەكەتتىك تىلدە جالعاستىرادى.
وبلىستا مەكتەپتەردىڭ وقىتۋ قۇرىلىمى گەوگرافيالىق تۇرعىدان بىركەلكى ەمەس. باسىم بولىگىن ارالاس ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى (175 مەكتەپ) قۇراپ وتىر. تازا قازاق تىلىندە وقىتاتىن مەكتەپتەر سانى 139 بولسا، ورىس تىلىندە ءبىلىم بەرەتىن 48 مەكتەپ جۇمىسىن جالعاستىرىپ وتىر. اسىرەسە ءۇش قالادا ارالاس مەكتەپتەردىڭ ۇلەسى جوعارى.
وبلىستىق ءبىلىم بەرۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، پاۆلودار قالاسىنداعى 59 مەكتەپتىڭ تەك 17 سى تازا قازاق مەكتەبى. مۇندا وقۋشىلاردىڭ 33,2 پايىزى عانا (شامامەن 17 مىڭ بالا) قازاق تىلىندە وقيدى. ايماقتىڭ سولتۇستىك جانە شەكارالىق اۋداندارىندا دا ورىس جانە ارالاس مەكتەپتەر باسىمدىققا يە ەكەنى بايقالادى.
رەسمي ستاتيستيكاعا سۇيەنسەك، ۋسپەن اۋدانىندا – 2، تەرەڭكولدە – 5، جەلەزين مەن شارباقتىدا 6 قازاق مەكتەبى عانا جۇمىس ىستەيدى. مىسالى، ۋسپەن اۋدانىنداعى 1824 وقۋشىنىڭ 960 ى ورىس مەكتەپتەرىندە وقىسا، ارالاس مەكتەپتەردەگى بالالاردىڭ 434 ى ورىس سىنىپتارىندا ءبىلىم الىپ جاتىر. وسىعان ۇقساس جاعداي جەلەزين مەن شارباقتى اۋداندارىنا دا ءتان.
دەيتۇرعانمەن ماماندار ەرتىس- بايان وڭىرىندە قازاق ءتىلدى سىنىپتى تاڭدايتىن جاس ۇرپاقتىڭ قاتارى جىل وتكەن سايىن كوبەيىپ كەلە جاتقانىن العا تارتادى. بيىل ءبىرىنشى سىنىپقا قابىلدانعان وقۋشىلاردىڭ 52 پايىزى قازاق سىنىپتارىنىڭ پارتاسىنا جايعاسقان. وزگە ۇلتتىڭ 10 بالاسى قازاق سىنىپتارىن تاڭداعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا 10 شاعىن جيناقتى مەكتەپكە ج ي جۇيەسى ەنگىزىلەدى.
اۆتور
مۇرات اياعان