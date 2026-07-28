پاۆلوداردا جاس اناعا مۇز كەسەگىن لاقتىرىپ، باسىن جارعان تۇرعىن ىزدەستىرىلىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - پوليتسيا دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعادى. كىنالى تۇلعا ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
وبلىس ورتالىعىندا نازاربايەۆ داڭعىلى، № 157-ءۇيدىڭ جانىمەن ءوتىپ بارا جاتقان جاس انانىڭ باسىنا الدەبىرەۋ جوعارىداعى تەرەزەدەن مۇز كەسەگىن لاقتىرعان. اۋىر زاتتىڭ سالدارىنان ايەل ادامنىڭ باسى جارىلعان. بەينەجازبا جەرگىلىكتى الەۋمەتتىك جەلىدە پايدا بولدى.
ءبىر قىزىعى، بۇل وقيعا 8-شىلدە كۇنى بولعانىمەن، اتالعان جايت ءۇشىن ەشكىم جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلماعان. زارداپ شەگۋشىنىڭ تۋىستارى الەۋمەتتىك جەلىدە ايەلدىڭ باسىن جارعان ادامدى وزدەرى ىزدەۋگە ءماجبۇر ەكەندەرىن جازعان. پوليتسيا ورگاندارى الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازبالاردان سوڭ عانا ماسەلەگە كوڭىل اۋدارعان.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنداعى جازبالاردى الىپ، زەردەلەدى. كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىپ، باسقا دا قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزدى. بەينەجازبادا جابىرلەنۋشىنىڭ ۇستىنە زاتتىڭ قۇلاعان ءساتى تىركەلگەن. دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىرۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قىلمىستىق ءىس پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك پوليتسيا دەپارتامەنتىنەن.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. اتالعان جايتقا قاتىسى بار تۇلعانى انىقتاۋ، ونى زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ بويىنشا بارلىق قاجەتتى شارالار قابىلدانىپ جاتىر.