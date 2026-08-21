پاۆلوداردا بيىل ەكىنشى مارتە ۇشەم دۇنيەگە كەلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - نارەستەلەرگە ەلنارا، ەلنيار جانە ەلديار دەگەن ەسىمدەر بەرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا اناسى مەن سابيلەردىڭ دەنساۋلىعى جاقسى، جاعدايلارى تۇراقتى.
پاۆلودار اۋدانىنا قاراستى كەمەڭگەر اۋىلىندا تۇراتىن كوپبالالى وتباسى ەرمەك پەن ەلدانا تۇسىپبەكوۆتەردىڭ شاڭىراعىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى. وسىلايشا، وتباسىندا بالالار سانى جەتىگە جەتىپ، اناسى «التىن القا» يەگەرى اتانباقشى.
- سابيلەر ومىرگە كەلگەنگە دەيىن ەرمەك پەن ەلدانا ءتورت بالا - ءۇش ۇل مەن ءبىر قىز تاربيەلەپ وتىرعان. جۇبايلار كەزەكتى جۇكتىلىك تابيعي جولمەن بولعانىن جانە تاعى ءبىر قىز بالانى جوسپارلاعانىن ايتادى. قۋانىشتارىنا وراي، وتباسى بىردەن ءبىر قىز پەن ەكى ۇلمەن تولىقتى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.
بۇل شاڭىراقتىڭ وزىندىك ەرەكشە ءداستۇرى دە بار: بارلىق بالالاردىڭ ەسىمدەرى «ە» ارپىنەن باستالادى. جاڭا تۋعان سابيلەرگە دە ءداستۇر بويىنشا ەلنارا، ەلنيار جانە ەلديار دەگەن ەسىمدەر بەرىلگەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل - پاۆلودار وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى دۇنيەگە كەلگەن ەكىنشى ۇشەم. بيىلعى 23-شىلدەدە وڭىردە العاشقى ۇشەم تۋعان بولاتىن.
بۇل ايماقتا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايعاقتايدى.