KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پاۆلوداردا بيىل ەكىنشى مارتە ۇشەم دۇنيەگە كەلدى

    پاۆلودار. KAZINFORM - نارەستەلەرگە ەلنارا، ەلنيار جانە ەلديار دەگەن ەسىمدەر بەرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا اناسى مەن سابيلەردىڭ دەنساۋلىعى جاقسى، جاعدايلارى تۇراقتى.

    Павлодарда биыл екінші мәрте үшем дүниеге келді
    Фото: Айбек Жұматов

    پاۆلودار اۋدانىنا قاراستى كەمەڭگەر اۋىلىندا تۇراتىن كوپبالالى وتباسى ەرمەك پەن ەلدانا تۇسىپبەكوۆتەردىڭ شاڭىراعىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى. وسىلايشا، وتباسىندا بالالار سانى جەتىگە جەتىپ، اناسى «التىن القا» يەگەرى اتانباقشى.

    - سابيلەر ومىرگە كەلگەنگە دەيىن ەرمەك پەن ەلدانا ءتورت بالا - ءۇش ۇل مەن ءبىر قىز تاربيەلەپ وتىرعان. جۇبايلار كەزەكتى جۇكتىلىك تابيعي جولمەن بولعانىن جانە تاعى ءبىر قىز بالانى جوسپارلاعانىن ايتادى. قۋانىشتارىنا وراي، وتباسى بىردەن ءبىر قىز پەن ەكى ۇلمەن تولىقتى، - دەپ حابارلادى وڭىرلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.

    بۇل شاڭىراقتىڭ وزىندىك ەرەكشە ءداستۇرى دە بار: بارلىق بالالاردىڭ ەسىمدەرى «ە» ارپىنەن باستالادى. جاڭا تۋعان سابيلەرگە دە ءداستۇر بويىنشا ەلنارا، ەلنيار جانە ەلديار دەگەن ەسىمدەر بەرىلگەن.

    ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل - پاۆلودار وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى دۇنيەگە كەلگەن ەكىنشى ۇشەم. بيىلعى 23-شىلدەدە وڭىردە العاشقى ۇشەم تۋعان بولاتىن.

    بۇل ايماقتا تۋۋ كورسەتكىشىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايعاقتايدى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور