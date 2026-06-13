پاۆلوداردا امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ داۋىسى جازىلعان كۇيتاباق ساقتالىپ تۇر
پاۆلودار. KAZINFORM - ءانشىنىڭ داۋىسى جازىلعان كۇيتاباق - مۋزەي قورىنداعى سيرەك ءارى قۇندى جادىگەردىڭ ءبىرى. 2002-جىلى «مۋزەي قورىنا» اكسيا بويىنشا قابىلدانىپتى.
بۇقار جىراۋ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر مۋزەيىندە دارا دارىنىمەن دالا ساحناسىنان ونەر كوگىنە سامعاعان امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ داۋىسى جازىلعان كۇيتاباق ساقتاۋلى تۇر. سىرتىندا م. ت. تاشمۋحامەدوۆ اتىنداعى تاشكەنت زاۆودىندا شىعارىلعانى كورسەتىلگەن.
كۇيتاباقتاعى امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ داۋىسى 1925-1927-جىلدارى جازىلعان. قاپتاماسىنىڭ ەكىنشى جاعىندا ونەر زەرتتەۋشىسى جارقىن شاكارىموۆتىڭ مىنانداي تۇسىنىگى بەرىلگەن: «امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ اسقان انشىلىك ونەرى ەۋروپا جۇرتشىلىعىنا كەڭىنەن ءمالىم».
- ءانشى 1925-جىلى فرانسيا ەلىنە بارىپ، اسقاق داۋىسىمەن پاڭ پاريجدى باعىندىرعان، ال ارادا ەكى جىل وتكەن سوڭ ماينداعى فرانكفۋرت قالاسى تۇرعىندارىن سۇيسىنتەدى. امىرەنىڭ داۋىسى سول تۇستا جازىلىپ الىنعان ەكەن. ءبىراق ول كەيىن ءىز-ءتۇزسىز كەتىپ، ءبىراز جىلدار وتكەن سوڭ بارىپ تابىلادى. وتكەن جىلى ورتالىق ارحيۆتىڭ دىبىس جازۋ قورىنان فونوگراف ۆاليگىنە جازىلعان امىرەنىڭ ورىنداۋىنداعى «بالقاديشا»، «جالعىز ارشا»، «بەس قاراگەر»، «دۋدار-اي»، «اعاش اياق»، «ءۇش دوس»، «سمەت» اندەرى تابىلىپ، ارادا ەلۋ جىل وتكەن سوڭ امىرە داۋىسىن قايتا تىنداۋعا مۇمكىندىك العان ەدىك، - دەيدى بۇقار جىراۋ مۋزەيىنىڭ ءبولىم باسشىسى ابزال رىمبەك.
كۇيتاباقتا سونداي-اق امىرەنىڭ زامانداستارى ساپارعالي بەگاليننىڭ، قازاق ك س ر حالىق ارتيستەرى سەركە قوجامقۇلوۆتىڭ، جۇسىپبەك ەلەبەكوۆتىڭ ەستەلىك لەبىزدەرى بار. اكادەميك الكەي مارعۇلاننىڭ سەمەيدىڭ گۋبەرنيالىق «قازاق ءتىلى» گازەتىندە جارىق كورگەن امىرەنىڭ پاريج ساپارى تۋرالى ماقالاسىنان ءۇزىندى كەلتىرىلگەن.
جالپى امىرە قاشاۋبايەۆتىڭ ەرتىس بويىنىڭ ونەر تارلاندارىمەن بايلانىسى تۋرالى كوپتەگەن مالىمەت جازىلىپ تا، ايتىلىپ تا كەلەدى. تەاتر ونەرىن جۇسىپبەك ايماۋىتوۆتان ۇيرەنسە، داۋىلپاز اقىن يسا بايزاقوۆپەن جان اياماس دوس بولعان.
اتاپ وتەرلىگى، امىرەنىڭ قىزى كۇلاش قاشاۋبايەۆا دا اكەسىنىڭ جولىن قۋىپ، ەسىمى ءدۇيىم ەلگە ءمالىم ءانشى بولعان. بۇقار جىراۋ مۋزەيىندە ءانشىنىڭ ۇكىسى مەن كويلەگى ساقتالىپ تۇر.
ەسكە سالا كەتەيىك، پاۆلوداردا جانبيكە شانينانىڭ پورترەتى ساقتالعان.