پاۆلوداردا ايەلدىڭ باسىنا مۇز كەسەگى قۇلاعان: پوليتسيا كىنالىنى انىقتادى
استانا. قازاقپارات - پاۆلوداردا ايەلدىڭ باسىنا الدەكىم مۇز كەسەگىن لاقتىرعانىن جازعان ەدىك. پوليتسيا كىنالى ادامدى انىقتادى، دەپ حابارلايدى قالالىق پ د.
پوليتسيا دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن. بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازباسى الىنىپ، كۋاگەرلەردەن جاۋاپ الىندى جانە باسقا دا قاجەتتى تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلدى.
پاۆلودار وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى 28-شىلدەدە وقيعانىڭ ءمان جايىن انىقتادى.
«وقيعاعا 12 جاسار كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ ابايسىزدا قاتىسى بار ەكەنى انىقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالكوندا تۇرعان كەزدە ول مۇز كەسەگىن سىندىرىپ الماق بولعان، ءبىراق مۇز قولىنان تايىپ كەتىپ، تومەنگە قۇلاپ، ءوتىپ بارا جاتقان ايەلگە تيگەن»، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.
بولعان جايتتان قورىققان بالالار بۇل تۋرالى ەرەسەكتەرگە ايتپاي، اتا-انالارىنان جاسىرىپ قالعان.
بالانى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتتەردى تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ زاڭدى وكىلدەرى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. اتا-اناسى بولعان جايتتى تولىق مويىنداپ، وكىنىش ءبىلدىردى.
«بالالارىڭىزعا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇنەمى ءتۇسىندىرىپ وتىرىڭىز جانە اينالاداعىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەڭىز»، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا قازاقستاندىق اتا- انالارعا.