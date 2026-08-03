پاۆلوداردا اتاقتى ءانشى، اكتەر كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ اققۋ دومبىراسى ساقتالىپ تۇر
پاۆلودار. KAZINFORM - قازاق كينوسىنىڭ اتاسى شاكەن ايمانوۆتىڭ تۋعان ءىنىسى - كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ ءان ايتۋ مانەرى ەشكىمگە ۇقساماس وزىندىك بوياۋمەن ورنەكتەلگەن. ونەر يەسى ءوز داۋىسىنا لايىق اققۋ مويىن دومبىرانى تاپسىرىسپەن جاساتقان كورىنەدى.
پاۆلودار وبلىستىق بۇقار جىراۋ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر مۋزەيىندە ەرتىس-بايان وڭىرىنەن شىققان ونەر تارلاندارىنىڭ بىرەگەي زاتتارى سىنىن بۇزباعان كۇيىندە ساقتالىپ تۇر. سونىڭ ءبىرى - بيىل تۋعانىنا 110 جىل تولىپ وتىرعان قازاق ك س ر حالىق ءارتىسى كاۋكەن كەنجەتايەۆتىڭ (شىن ەسىمى ءابدىراحىم) اققۋ ءپىشىندى دومبىراسى.
كاۋكەن كەنجەتايەۆ ەل ەسىندە انشىلىگىمەن قوسا، اكتەر، رەجيسسەر، دراماتۋرگ رەتىندە قالدى. ەلۋدەن استام ءان، رومانس، اريالاردىڭ مازمۇنىن وزگە تىلدەن انا تىلىمىزگە اۋدارعان.
تەاتر ونەرىنەن بولەك، كينو سالاسىندا دا جارقىرادى. «جەرگە قايتىپ ورالۋدا» - رەجيسسەر، «ءبىزدىڭ سۇيىكتى دارىگەردە» - ءانشى، «ەل باسىنا كۇن تۋسا» فيلمىندە - باۋىرجان مومىش ۇلى، «ءان قاناتىندا» - نۇرتازا، «تۇلپاردىڭ ىزىندە» - تاناباي، «تاۋداعى شىناردا» - جاپاس، «قىزىل تاس زاستاۆاسىندا» - قارت، «قىز جىبەكتە» - بازارباي، «بوراندى بەكەتتە» - قازانعاپ، «گاۋھارتاستا» - قارت اكە وبرازدارىن سومدادى.
تەاتر مەن كينو جانە ادەبيەت سالاسىندا قول جەتكىزگەن تابىستارى ءۇشىن ش. ايتماتوۆ اتىنداعى حالىقارالىق سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى اتانعان.
كاۋكەن كەنجەتايەۆ نەگىزىنەن شىن مانىندە قازاقتىڭ سول زامانداعى كاسىبي وپەرا انشىلەرىنىڭ ءبىرى بولعانى بەلگىلى. كۋرگانيسكيدىڭ العاشقى شاكىرتتەرىنىڭ ءبىرى، داۋىسى - باس باريتون. دومبىرامەن ءان شىرقاعاندا ەل-جۇرتتى تامساندىرىپ، ءانشىنىڭ ەرەكشە داۋسى كوپتى باۋراپ العان.
اققۋ دومبىرا ۇزاق جىلدار ونەر يەسىنىڭ سەرىگى بولىپ، كوپتەگەن كونسەرتتەردە قولىنان تاستاماعان. 2008 -جىلى دۇنيەدەن وتكەن سوڭ بۇقار جىراۋ مۋزەيىنىڭ قىزمەتكەرلەرى الماتىعا ارنايى بارىپ، ايگىلى جەرلەسىمىزدىڭ ۇرپاقتارىنان اتتاي قالاپ الىپ كەلىپتى.
قوڭىر ءۇندى دومبىرانىڭ موينى اققۋدىڭ موينىنا، ال شاناعى اققۋدىڭ قوس قاناتىنا ۇقساس ەتىپ جاسالعان. كونە زات جەرگىلىكتى مۋزەيدەگى قۇندى جادىگەرلەر قاتارىنان ورىن العان.
اۆتور
مۇرات اياعان