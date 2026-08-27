پاۆلوداردان 700 دەن استام جاس اسكەر قاتارىنا شاقىرىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەر ءوز قالاۋلارى بويىنشا اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ اسكەري بولىمدەرىنە جىبەرىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە كۇزگى شاقىرۋدى جاساقتاۋعا دايىندىق باستالدى. وڭىرلىك قورعانىس ىستەرى جونىندەگى دەپارتامەنت باستىعىنىڭ ورىنباسارى قۋات جاقانوۆتىڭ ايتۋىنشا، 734 شاقىرىلۋشىنى جيناۋ جوسپارلانىپ وتىر. ونىڭ 105 ى ۇ ق ك شەكارا قىزمەتىنە، 355 ى قورعانىس مينيسترلىگىنە، 25 ى توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە، 9 ى ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە، 240 ى ۇلتتىق ۇلانعا جىبەرىلەدى.
- پاۆلودار وبلىسىنان نارياد (ءبولىنىس) بولعان كەزدە، ءبىز مىندەتتى تۇردە سول بويىنشا جەرگىلىكتى شاقىرىلۋشىلاردى جىبەرەمىز. مىسالى، سوڭعى كوكتەمگى شاقىرۋ كەزىندە 30 ادام 6679 اسكەري بولىمىنە قىزمەت ەتۋگە اتتاندى. ءبىزدىڭ مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ كوبى تۋىستارى انت قابىلداۋعا كەلە الۋى ءۇشىن جاقىن جەردەگى اباي جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ بولىمدەرىنە بارادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.