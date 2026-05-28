پاۆلوداردا 44 شەتەل ازاماتى شەكارادان ءارى اسىرىلدى
پاۆلودار. KAZINFORM - جىل باسىنان 421 شەتەلدىك ازاماتتىڭ ەلدە بولۋ ەرەجەلەرىن بۇزعانى انىقتالعان. ال شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭسىز پايدالانعانى ءۇشىن 36 تۇلعا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىسىن جالعاستىرۋدا.
- جىل باسىنان بەرى 1866 ازامات اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ ىشىندە 571 ى - شەتەل ازاماتى. 421 شەتەلدىك ازامات ەلدە بولۋ ەرەجەلەرىن بۇزعان. تاعى 939 ازاماتتىڭ ەل اۋماعىندا جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتسىز تۇرىپ جاتقانى انىقتالدى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بويىنشا 256 ءىس سوتقا جولدانىپ، 44 شەتەل ازاماتى سوت شەشىمىمەن ەلدەن شىعارىلدى، - دەيدى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەتىنىڭ باستىعى قانات سارتوۆ.
اتالعان كەزەڭدە 260 شەتەلدىك ازامات ق ر ازاماتتىعىن قابىلداسا، 200 ادام قازاقستان ازاماتتىعىنان ايىرىلۋ بويىنشا تىركەلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، الماتىدا قوعامدىق ورىندا بالاعات ءسوز ايتقان شەتەلدىك 10 كۇنگە قامالدى.