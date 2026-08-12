پاۆلودار وڭىرىندە جەمشوپ قانشادان ساتىلىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - الداعى قىستا وبلىستا 491,8 مىڭ ءىرى قارا، 652,6 مىڭ ۇساق مال جانە 316,2 مىڭ جىلقى قىستاقتارعا كىرەدى. اتالعان مال باسىن امان الىپ شىعۋ ءۇشىن فەرمەرلەرگە 1,3 ميلليون توننادان استام ءشوپ قاجەت.
پاۆلودار وبلىسىندا ءشوپ شابۋ ناۋقانى قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر. وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسىنىڭ دەرەگىنشە، بيىل 1,3 ميلليون توننا ءشوپ دايىندالۋى كەرەك. قازىردىڭ وزىندە جوسپارداعى مال ازىعىنىڭ 40,3 پايىزى (531,4 مىڭ تونناسى) جينالعان. سونىمەن قاتار 50 مىڭ توننا پىشەندەمە دايىندالعان، بۇل - جوسپاردىڭ 44,4 پايىزى.
- شارۋالار مەن جەكە قوسالقى شارۋاشىلىق يەلەرىن تولعاندىراتىن باستى ماسەلە - مال ازىعىنىڭ نارىقتاعى باعاسى مەن شىعىن كولەمى. بۇگىندە جەرگىلىكتى نارىقتا ءشوپتىڭ ءبىر تونناسى 25 مىڭ تەڭگەدەن ساتىلىپ جاتىر. ءبىر تىركەمەسى 45-50 مىڭ تەڭگە تۇرسا، وراماسى 7-10 مىڭ تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانۋدا. وڭىردە ءشوپتىڭ نارىقتىق باعاسى بەلگىلەنگەن ءبىرىڭعاي تاريفكە باعىنبايدى. جەمشوپتىڭ قۇنى ونىڭ ساپاسىنا، دايىندالعان كولەمىنە جانە ەڭ باستىسى، ءوندىرۋ مەن تاسىمالداۋ شىعىندارىنا تىكەلەي بايلانىستى قالىپتاسىپ وتىر، - دەپ ءتۇسىندىردى اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى تولەگەن كوشەربايەۆ.
ايماقتا فەرمەرلەر شاۋىپ جاتقان ءشوپتىڭ ونىمدىلىگى دە ءارتۇرلى. تابيعي شابىندىقتاردىڭ ورتاشا ونىمدىلىگى گەكتارىنا - 7,9 تسەنتنەر. دەگەنمەن، اۋداندار اراسىنداعى الشاقتىق ەداۋىر. ءشوپتىڭ ونىمدىلىگى جوعارى وڭىرلەردە ونى دايىنداۋ ارزانىراق تۇسسە، ونىمدىلىك تومەن اۋدانداردا مال ازىعىنىڭ وزىندىك قۇنى قىمباتتاي تۇسەدى. ماسەلەن، پاۆلودار اۋدانى (19,5 س/گەكتار)، اقسۋ قالاسىنىڭ اۋىلدىق ايماعى (14,1 س/گەكتار)، تەرەڭكول اۋدانىندا (8,4 س/گەكتار) ءتاۋىر كورسەتكىشتەر تىركەلسە، ماي (7,8 س/گەكتار)، اقتوعاي (7,6 س/گەكتار)، شارباقتى (7,3 س/گەكتار)، ەرتىس (7,2 س/گەكتار) اۋداندارى جانە ەكىباستۇز ايماعى (7,0 س/گەكتار) ورتاشا دەڭگەيدى كورسەتكەن. ال اققۋلى (6,6 س/گەكتار)، باياناۋىل مەن جەلەزين (6,0 س/گەكتار)، ۋسپەن (5,9 س/گەكتار) اۋداندارىندا ءشوپتىڭ ونىمدىلىگى ايتارلىقتاي تومەن بولىپ وتىر.
شەنەۋنىكتەر بيۋدجەتتەن مال ازىعىن دايىنداۋعا تىكەلەي قارجىلاي كومەك نەمەسە سۋبسيديا قاراستىرىلماعانىن ايتادى. سوندىقتان جانار- جاعارماي باعاسى مەن تاسىمالداۋ شىعىندارىنىڭ ارتۋى ءشوپتىڭ تۇپكىلىكتى باعاسىنا تىكەلەي اسەر ەتىپ وتىر.
ماماندار ونىمدىلىكتىڭ تومەندىگى اۋا رايىنىڭ قۇرعاقشىلىعىنا جانە ىلعالدىڭ ازدىعىنا بايلانىستى ەكەنىن دە جەتكىزدى. شابىلىپ جاتقان ءشوپتىڭ باسىم بولىگى - تابيعي دالا وسىمدىكتەرى مەن وزەن جايىلمالارىنىڭ شوپتەرى. استىق تۇقىمداس بەتەگە، بوز، ەركەكشوپ، بيدايىقپەن قاتار، قورەكتىك قۇندىلىعى جوعارى جوڭىشقا مەن ەسپارتسەت سياقتى كوپجىلدىق بۇرشاق تۇقىمداس داقىلدار جينالماق.