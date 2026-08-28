پاۆلودار وڭىرىندە 29-تامىزدان باستاپ كۇزگى-قىسقى اڭشىلىق ماۋسىمى اشىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا كۇزگى-قىسقى اڭشىلىق ماۋسىمى 29-تامىزدان باستاپ كەزەڭ-كەزەڭىمەن اشىلادى. الدىمەن قاز، ۇيرەك جانە كەكىلىكتى اۋلاۋعا رۇقسات بەرىلەدى.
پاۆلودار وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە بارلىعى 36 اڭشىلىق شارۋاشىلىق بار. كۇزگى-قىسقى اڭشىلىق ماۋسىمىنا ولاردىڭ 33 ىنە رۇقسات بەرىلگەن.
بۇعان قوسا بەس جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن شاررباقتى مەن اققۋلى اۋداندارىنداعى اڭشىلىق شارۋاشىلىقتارى قايتا جۇمىس ىستەي باستايدى. بۇعان كاسىپشىلىك شەكارالارىن بەلگىلەۋ جۇمىستارى سەبەپ بولعان.
- 29-تامىزدان باستاپ پاۆلودار وبلىسىندا قاز، ۇيرەك جانە كەكىلىكتى اۋلاۋعا رۇقسات بەرىلەدى. 1-قىركۇيەكتەن باستاپ بورسىق، ال 5-قىركۇيەكتەن باستاپ قۇر، ءشىل جانە قابان اۋلاۋعا بولادى. ءسىبىر ەلىگىنىڭ اتالىقتارىن اۋلاۋ 15-قىركۇيەكتە اشىلادى. سونداي-اق 1-قاراشادان باستاپ قويان، تۇلكى جانە قارساق اۋلاۋعا رۇقسات ەتىلەدى، - دەيدى وڭىرلىك ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكتسياسىنىڭ ءبولىم باسشىسى ارمان مۇقاتايەۆ.
قاز، ۇيرەك، ءشىل جانە كەكىلىك اۋلاۋعا 30-قاراشادان كەيىن تىيىم سالىنادى. بورسىققا – 15-قاراشادان، قۇرعا – 15-جەلتوقساننان، ءسىبىر ەلىگىنە 31-جەلتوقساننان كەيىن اڭشىلىق جاساۋعا بولمايدى. قويان، تۇلكى جانە قارساق اۋلاۋ ماۋسىمى 15-اقپاندا اياقتالادى.
ايتا كەتەيىك، جازعى كەزەڭدە وڭىردە اڭشىلىقتىڭ ەكى تۇرىنە عانا - سۋىر مەن ءسىبىر ەلىگىنىڭ اتالىقتارىن اۋلاۋعا رۇقسات بەرىلگەن. ال قاسقىر اتۋعا تىيىم سالىنعان.
- وبلىس اۋماعىندا قاسقىر سانى كوپ ەمەس، شامامەن 200 دەي عانا. سوندىقتان ولاردىڭ سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. قاسقىرلاردى تەك ءۇي جانۋارلارىنا نەمەسە ادامدارعا شابۋىل جاساۋ فاكتىلەرى بولعان جاعدايدا عانا اتۋعا رۇقسات ەتىلەدى، - دەيدى ارمان مۇقاتايەۆ.
بۇگىندە پاۆلودار وبلىسىندا شامامەن 6-7 مىڭ اڭشى بار. «قىزىلتاۋ» مەملەكەتتىك تابيعي قاۋمالىندا، باياناۋىل ۇلتتىق پاركىندە، «ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتى اۋماعىندا، ەرتىس وزەنىنىڭ جايىلماسىندا جانە اڭشىلىق القاپتاردىڭ رەزەرۆتىك قورى اۋماعىندا اڭ اۋلاۋعا تىيىم سالىنعان.