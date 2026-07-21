پاۆلودار وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى
كۇدىكتىلەر ماي اۋدانىندا ۇستالدى. ولاردىڭ اۆتوكولىگىن تەكسەرۋ بارىسىندا قىلمىسقا قاتىستى زاتتاي دالەلدەمەلەر تابىلىپ، تاركىلەندى.
ارنايى وپەراتسيا ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادام انىقتالدى. شىعىن كولەمى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.
- اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى،-دەدى پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ازات قۇسايىنوۆ.
قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ وسىعان ۇقساس وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا التى ايدا مال ۇرلىعىنىڭ 48 دەرەگى تىركەلگەنىن حابارلاعان ەدىك.