KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پاۆلودار وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان توپ ۇستالدى

    استانا. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان قىلمىستىق توپتىڭ زاڭسىز ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى

    Павлодар облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    كۇدىكتىلەر ماي اۋدانىندا ۇستالدى. ولاردىڭ اۆتوكولىگىن تەكسەرۋ بارىسىندا قىلمىسقا قاتىستى زاتتاي دالەلدەمەلەر تابىلىپ، تاركىلەندى.

    ارنايى وپەراتسيا ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادام انىقتالدى. شىعىن كولەمى 1 ميلليون تەڭگەدەن اسادى.

    - اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى،-دەدى پاۆلودار وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كريمينالدىق پوليتسيا باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى ازات قۇسايىنوۆ.

    قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ وسىعان ۇقساس وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى تەكسەرىلىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا التى ايدا مال ۇرلىعىنىڭ 48 دەرەگى تىركەلگەنىن حابارلاعان ەدىك.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور