پاۆلودار وبلىسىندا ان-2 ۇشاعى قۇلادى
پاۆلودار. KAZINFORM – ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتى بويىنشا، ۇشاق اپاتى 2026-جىلعى 27-مامىر كۇنى پاۆلودار وبلىسى جەلەزين اۋىلىنىڭ ماڭىندا بولعان.
وقىس وقيعا كەزىندە «جەڭىل جانە اسا جەڭىل اۆياتسيا پايدالانۋشىلارى» (ەليسا) زاڭدى تۇلعالار بىرلەستىگى پايدالاناتىن ان-2 اۋە كەمەسى قۇلاعان. ۇشاق اۆياتسيالىق-حيميالىق وڭدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان. الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، ۇشاق ەلەكتر تاراتۋ جەلىلەرىنە ءتيىپ كەتكەن.
بورتتا ەكى ادام بولعان، ولاردىڭ ءبىرى اپات سالدارىنان قازا بولدى. توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەكىنشى ۇشقىشتى شىعارىپ الدى، ول امان.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس بۇل اۆياتسيالىق وقيعانى قازاقستان رەسپۋبليكاسى كولىك مينيسترلىگىنىڭ كولىكتەگى وقيعالار مەن اپاتتاردى زەرتتەۋ جونىندەگى دەپارتامەنتى زەرتتەۋى ءتيىس. وقيعا ورنىنا دەپارتامەنت قىزمەتكەرلەرى جىبەرىلدى، - دەپ حابارلادى ق ر كولىك مينيسترلىگىنەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026-جىلى پاۆلودار وبلىسىندا شىبىن-شىركەيگە قارسى كۇرەس العاش رەت درونداردىڭ كومەگىمەن جۇرگىزىلە باستادى.