پاۆلودار بيلىگى ترامۆاي پاركىن جاڭارتۋعا 48,9 ميلليارد تەڭگە باعىتتاماقشى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار قالاسى ترامۆاي پاركىن اۋقىمدى تۇردە جاڭارتۋدى جوسپارلاپ وتىر. شاھار قارجىلىق ليزينگ ارقىلى بەلارۋس وندىرىسىنەن شىققان «ب ك م ت811» مودەلدى 65 جاڭا ترامۆاي ساتىپ الۋدى كوزدەپ وتىر.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا جالپى سوماسى 48,9 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. بۇل قاراجات جەتى جىل بويى ءبولىنىپ تولەنەدى.
جاڭا ترامۆايلارعا بايلانىستى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋدى پاۆلودار قالاسىنىڭ تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق، جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى ءبولىمى جاريالادى. وتىنىمدەردى قابىلداۋ 14-تامىزدا باستالىپ، ءبىر اپتاعا سوزىلادى.
تەحنيكالىق ەرەكشەلىكتەرىنە سۇيەنسەك، ءبىر ۆاگوننىڭ قۇنى قوسىلعان قۇن سالىعىنسىز 490 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. 65 ترامۆايدىڭ جالپى قۇنى 31,85 ميلليارد تەڭگەگە باعالانسا، ليزينگ شارتناماسى بويىنشا سىياقى مولشەرى 17,065 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى.
ليزينگ مەرزىمى 84 ايعا (7 جىل) ەسەپتەلگەن، ال نەگىزگى قارىزدى وتەۋ 2027 -جىلدىڭ قاراشا ايىنان باستالادى. كەلىسىمشارت قازىناشىلىق ورگاندارىندا تىركەلگەننەن كەيىن بارلىق ترامۆاي 365 كۇن ىشىندە جەتكىزىلۋى ءتيىس. دەيتۇرعانمەن مەرزىمىنەن بۇرىن جەتكىزۋگە دە رۇقسات بەرىلگەن.
جاڭا ۆاگوندار تومەن ەدەندى، سىيىمدىلىعى 120 جولاۋشىعا ارنالعان جانە اۆتونومدى ءجۇرىس جۇيەسىمەن جابدىقتالعان. سونىمەن قاتار ولار مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ قاتىناي الۋىنا تولىق بەيىمدەلگەن. كەپىلدىك مەرزىمى ءاربىر ترامۆاي ءۇشىن ەكى جىلدى نەمەسە 140 مىڭ شاقىرىم ءجۇرىستى قۇرايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك بيىل پاۆلودارعا جاڭا ترامۆايلار جەتكىزىلدى.
ال ءساۋىر ايىندا پاۆلودار ترامۆاي پاركى وبلىستىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتتى.