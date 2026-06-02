پاۆلودار-استانا باعىتىنداعى اقىلى اۆتوبان قاتتى ىستىقتان وپىرىلىپ جاتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - استانا - پاۆلودار اۆتوبانىندا جول جابىنى اپتاپ ىستىققا شىداماي، كوتەرىلىپ كەتكەن.
«قازاۆتوجول» مەكەمەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بۇلىنگەن ۋچاسكەدە اسفالت-بەتون جابىندىسىن توسەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە I ا ساناتىنداعى اقىلى اۆتوموبيل جولىنىڭ پاۆلودار - استانا باعىتى بويىنشا 1356-شاقىرىمىندا بەتون جولدىڭ قاتتى ىستىققا شىداماي كوتەرىلىپ، وپىرىلىپ تۇسكەنى تۋرالى ۆيدەو تاراپ كەتتى.
بەلگىلى بولعانداي، اۋا تەمپەراتۋراسى +37°c قا دەيىن كوتەرىلۋىنە بايلانىستى جولداعى سەمەنت-بەتون جابىنىنىڭ پليتالارى كوتەرىلىپ، وپىرىلعان.
- قازىر ۋاقىتشا جول بەلگىلەرىن ورناتۋ جۇمىستارى ورىندالدى. سەمەنت-بەتون جابىنىن بولشەكتەۋ، سونداي-اق دەفورماتسيالانعان ۋچاسكەدە اسفالت-بەتون جابىندىسىن توسەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. جۇمىستارعا 1 كومپرەسسور، 1 تىگىس كەسكىش، 1 گيدروبالعا، 2 بۇزعىش بالعا، 1 تيەگىش، 2 ساموسۆال، 1 جول كاتوگى جانە 14 قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار اتالعان اۆتوموبيل جولىندا تۇراقتى نەگىزدە پاترۋلدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى «قازاۆتوجول» مەكەمەسىنەن.
«قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى جۇرگىزۋشىلەردەن جوندەۋ ءجۇرىپ جاتقان ۋچاسكەلەردە مۇقيات بولۋدى، ۋاقىتشا جول بەلگىلەرىن ساقتاۋدى جانە جىلدامدىق رەجيمىن قاتاڭ ۇستانۋدى سۇرايدى.
مۇنداي كەلەڭسىز جاعداي بىلتىر دا وسى ۋاقىتتا بولعان ەدى. اراعا جىل سالىپ تاعى قايتالانىپ وتىر.