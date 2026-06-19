التىننىڭ 1 گرامىن قانشا تەڭگەگە الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە التىننىڭ 1 گرامى اپتا ىشىندە ازداپ ارزاندادى.
ۇلتتىق بانك دەرەگىنە سايكەس، قۇندى مەتالدىڭ 1 گرامىنىڭ قۇنى 18-ماۋسىمدا 68158,43 تەڭگە بولدى. وسىلايشا اپتا ىشىندە التىن باعاسى 33,82 تەڭگەگە ارزاندادى. 11-ماۋسىمدا 1 گرام التىننىڭ قۇنى 68192,25 تەڭگە بولعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، تۋلەين ۋنيۆەرسيتەتى عالىمدارى التىننىڭ نەگە قارايمايتىنىن جانە عاسىرلار بويى ءوزىنىڭ جارقىراۋىن ساقتايتىنىن انىقتاعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن التىننىڭ قارايماۋى ونىڭ وتتەگىمەن ءالسىز ارەكەتتەسۋىنە بايلانىستى دەپ ەسەپتەلىپ كەلگەن. الايدا جاڭا زەرتتەۋ مەتال بەتىندەگى اتومداردىڭ وزدىگىنەن قايتا ورنالاسىپ، توتىعۋ ىقتيمالدىعىن كۇرت تومەندەتەتىن ەرەكشە قورعانىس قاباتىن تۇزەتىنىن كورسەتتى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اتومداردىڭ مۇنداي قايتا قۇرىلۋى التىننىڭ وتتەگىمەن رەاكسياعا ءتۇسۋىن ميللياردتاعان، ءتىپتى تريلليونداعان ەسە ازايتادى. ءدال وسى مەحانيزم التىن بۇيىمداردىڭ ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن جىل بويى باستاپقى قالپىن ساقتاپ تۇرۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.