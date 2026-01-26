التىننىڭ قۇنى كۇن ساناپ جاڭارىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Comex بيرجاسىندا (NYMEX بولىمشەسى) باعالى مەتال - التىننىڭ قۇنى ەڭ جوعارى دەڭگەيىن جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Report.
ساۋدا پلاتفورماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، Comex بيرجاسىندا (نيۋ-يورك تاۋار بيرجاسىنىڭ بولىمشەسى) 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى بارلىق ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 5000 دوللارعا جەتتى.
بۇگىنگى جاعداي بويىنشا التىننىڭ باعاسى ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 5007,5 دوللار بولدى (%0,49 عا ءوستى). باكۋ ۋاقىتىمەن تاڭعى 3:14-تە التىننىڭ باعاسى ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 5020,7 دوللارعا دەيىن (%0,75 عا ءوستى) ءوستى.
ايتا كەتەيىك، وسىدان ءۇش كۇن بۇرىن التىننىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى $4 989,9 بولىپ، (%1,56+)، بۇل كورسەتكىش تە تاريحي ماكسيمۋم رەتىندە تىركەلگەن بولاتىن.