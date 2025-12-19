10:24, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
التىننىڭ باعاسى تاريحتا العاش رەت ءبىر ۋنتسيا ءۇشىن 4400 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - بيرجادا التىننىڭ باعاسى تاريحتا العاش رەت ءبىر تروي ۋنتسياسى ءۇشىن 4400 ا ق ش دوللارىنان جوعارى دەڭگەيگە جەتتى. بۇل تۋرالى Comex ساۋدا بيرجاسى حابارلادى.
18- جەلتوقسانداعى ساۋدا-ساتتىق بارىسىندا التىننىڭ اقپان ايىنا ارنالعان فيۋچەرستەرى ءبىر ۋنتسيا ءۇشىن 4407,7 دوللار دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلدى. وسىلايشا، جىل باسىنان بەرى التىننىڭ باعاسى 65 پايىزدان استام قىمباتتاعان.
بۇعان دەيىن كۇمىستىڭ دە باعاسى تاريحي رەكوردتى جاڭارتتى. 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا جەتكىزىلەتىن كۇمىس فيۋچەرستەرىنىڭ قۇنى ءبىر تروي ۋنتسيا ءۇشىن 67 دوللاردان اسىپ ءتۇستى. جىل باسىنان بەرى كۇمىستىڭ باعاسى 126 پايىزدان استام وسكەن.
بيىلعى جىلدىڭ قازان ايىندا التىن مەن كۇمىستىڭ باعاسى رەكورد جاڭارتقان ەدى.