    08:52, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    التىننىڭ باعاسى بۇعان دەيىن بولماعان جوعارى دەڭگەيگە جەتتى

    استانا. قازاقپارات - Comex تاۋار بيرجاسىندا التىن فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى ءبىر ۋنتسيا ءۇشىن 3900 دوللاردان استى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    Өзбекстан экспортының 35% алтын саудасына тиісілі
    Фото: Рexels

    بۇل قازىرگى قارجى نارىعى تاريحىنداعى التىننىڭ ەڭ جوعارى باعاسى. قىمبات مەتال باعاسىنىڭ ءوسۋى ا ق ش ۇكىمەتى جۇمىسىنىڭ توقتاتىلۋىنا بايلانىستى قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە سۇرانىستىڭ ارتۋى جانە فەدەرالدى رەزەرۆتىك جۇيەنىڭ مولشەرلەمەنىڭ ودان ءارى تومەندەۋىن كۇتۋىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.

    دۇنيەجۇزىلىك التىن كەڭەسى ءوزىنىڭ سوڭعى ەسەبىندە قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ وسى ايدا ەڭ كوپ التىن ساتىپ الۋشى بولعانىن، بۇل تىزىمگە بولگاريانىڭ ۇلتتىق بانكى مەن سالۆادور ورتالىق رەزەرۆتىك بانكى دە قوسىلعانىن اتاپ ءوتتى.

    وزبەكستان ورتالىق بانكىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا قۇيما التىن تاپشىلىعى بايقالعان. 3 - قازانداعى جاعداي بويىنشا ەل استاناسىنداعى بانكتەردە تەك 17 قۇيما التىن قالدى.

    بۇعان دەيىن التىننىڭ باعاسى 3800 دوللاردان اسقانى حابارلانعان بولاتىن.

