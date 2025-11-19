التىننان جاسالعان «امەريكا» ۋنيتازى 12 ميلليون استام دوللارعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - يتاليالىق كونتسەپتۋاليست سۋرەتشى ماۋريتسيو كاتتەلاننىڭ 18 كارات التىننان جاساعان 100 كەلىلىك «امەريكا» ۋنيتازى ءباسساۋدادا 12,1 ميلليون دوللارعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى Sotheby's اۋكسيون ءۇيىنىڭ سايتى.
سالماعى 100 كەلىدەن استام 750 سىنامالى التىننان جاسالعان تولىق جۇمىس ىستەيتىن ۋنيتاز بۇعان دەيىن نيۋ- يوركتەگى Sotheby's اۋكسيونىندا ساتىلعان بولاتىن. باستاپقى باعا العاش رەت باعالى مەتالدىڭ ءوزىنىڭ قۇنىنا نەگىزدەلگەن بولاتىن.
قازىرگى زامانعى يتاليالىق سۋرەتشى ماۋريتسيو كاتتەلان جاساعان جانە «امەريكا» اتاۋىنا يە بولعان ۋنيتاز 2016 -جىلى نيۋ- يوركتەگى سولومون گۋگگەنحايم مۇراجايىنىڭ دارەتحاناسىنا ورناتىلعاننان كەيىن مادەني قۇبىلىسقا اينالدى. كەلۋشىلەرگە ونى كادىمگى دارەتحانا رەتىندە پايدالانۋ ۇسىنىلدى. 100 مىڭنان استام ادام مۇراجاي اتاعان «ونەر تۋىندىسىمەن بۇرىن- سوڭدى بولماعان جاقىندىقتى» سەزىنۋ ءۇشىن كەزەككە تۇردى.
2019 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندە ءمۇسىن بلەنحەيم سارايىندا تانىستىرىلدى، الايدا بەس ۇرى ونى تىرەۋىشىنەن جۇلىپ الىپ، ۇرلاپ اكەتتى. بۇل دورەكى ۇرلىق الەمدىك جاڭالىققا اينالدى. وسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ەكى ادام سوتتالدى، ءبىراق نىساننىڭ ءوزى ءالى تابىلعان جوق.
Sotheby's اۋكسيونىندا كورسەتىلگەن تۋىندى - ساقتالعان جالعىزنۇسقاسى.