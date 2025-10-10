التىن قىمباتتاپ جاتىر: قازاقستان رەزەرۆكە جيناقتاۋدى جالعاستىرادى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆى تۇراقتى ءوسىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن ۇلتتىق بانكتە وتكەن باسپا ءسوز ماسليحاتىندا تىلشىلەر «تامىز ايىندا ورتالىق بانكتەر اراسىندا قازاقستان التىن ساتىپ الۋ جاعىنان ءىرى ساتىپ الۋشى رەتىندە تىركەلدى. ەندى بازالىق مولشەرلەرمەنىڭ ءوسۋى اياسىندا رەزەرۆكە التىن ساتىپ الۋ جوسپارى وزگەرە مە؟» دەگەن سۇراق قويدى.
ءوز كەزەگىندە ت. سۇلەيمەنوۆ التىندى سىرتقى جانە ىشكى نارىققا ساتۋ ۋاقىتشا تەجەلگەنىن ايتتى.
- ەلدە وندىرىلەتىن التىننىڭ ءبارىن ساتىپ الىپ، وزىمىزدە جيناقتاپ جاتىرمىز. التىن - ول ستراتەگيالىق تاۋار. قازىرگى كەزەڭدە التىن ينۆەستيتسيالىق تاۋارعا اينالدى، ياعني جاقسى كىرىس اكەلەدى. بۇل تۇرعىدا ەلدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆى ءوسىپ كەلەدى، ونىڭ دەڭگەيى 57 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى. جىل ىشىندە 28 پايىزعا ارتتى، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، التىنعا قاتىستى ۇلتتىق بانكتىڭ قازىرگى ساياساتى الەمدەگى گەوساياسي جاعداي تۇراقتاعانشا جالعاسادى.
- ءتۇرلى گەوەكونوميكالىق ءارى گەوساياسي پروتسەستەرگە بايلانىستى التىن قىمباتتاپ جاتىر. وسى جىلدىڭ باسىنان بەرى 50 پايىزعا ءوستى. مۇنىڭ ءبارى التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆىنە وڭتايلى اسەر ەتتى. وتكەن ايدا 8 توننا ساتىپ الدىق، ال جىلىنا 70 توننا ساتىپ الۋ جوسپارى بار. شامامەن، 50 تونناداي (جىل باسىنان) الدىق، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ەسكە سالساق، بيىل قازان ايىنىڭ باسىندا التىن باعاسى تاعى دا رەكورد جاڭارتقانىن جازعان ەدىك.