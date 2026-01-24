التىن مەن كۇمىستىڭ قۇنى رەكورد جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - Comex بيرجاسىندا (NYMEX بولىمشەسى) باعالى مەتالدار - التىن مەن كۇمىستىڭ قۇنى ەڭ جوعارى دەڭگەيلەرىن جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ساۋدا الاڭدارىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ ت ا س س حابارلادى.
ساۋدا دەرەكتەرىنە سايكەس، 18:12 دە (ماسكەۋ ۋاقىتى) كۇمىس باعاسى 3,95 پايىز ءوسىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى $100,18 بولدى. وسى ۋاقىتتا اقپان ايىندا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرسىنىڭ باعاسى $4 956,2 دەڭگەيىندە قالىپتاستى (+0,87%).
ال 19:31 دە (ماسكەۋ ۋاقىتى) ناۋرىز ايىندا جەتكىزىلەتىن كۇمىس فيۋچەرسىنىڭ قۇنى ءوسىمدى ۇدەتىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى $101,165 دەڭگەيىنە جەتتى (+4,97 پايىز). وسىلايشا، كۇمىس تاريحي ماكسيمۋمىن 1,5 ساعات ىشىندە ەكىنشى مارتە جاڭارتتى. سونىمەن قاتار اقپاندا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرسى دە ءوسىمدى كۇشەيتىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى $4 989,9 بولدى (+1,56 پايىز)، بۇل كورسەتكىش تە تاريحي ماكسيمۋم رەتىندە تىركەلدى.
«گاردا كاپيتالا» كومپانياسىنىڭ ينۆەستيتسيالىق ساراپشىسى الەكساندر ءباحتيننىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى التىن باعاسىن فرج مولشەرلەمەلەرىن تومەندەتەدى دەگەن كۇتۋلەر قولداۋى مۇمكىن.
- بۇل جاعدايدا جاھاندىق دوللار السىرەۋى ىقتيمال، ال دوللارمەن نوميناتسيالاناتىن شيكىزات باعالارى ءوز پوزيتسياسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك الادى. تەحنيكالىق تۇرعىدا جوعارىدا ادەمى دوڭگەلەك ماقسات - $5000. بۇل دەڭگەي قىس اياقتالعانعا دەيىن سىنالۋى عاجاپ ەمەس، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ەشبىر اكتيۆ ۇزدىكسىز قىمباتتاي بەرمەيدى. ونىڭ پىكىرىنشە، باعا تۇزەتۋلەرى تاۋەكەلى جوعارى، اسىرەسە حالىقارالىق جاعداي تۇبەگەيلى جاقسارعان جاعدايداقالىپتاسادى. سونىمەن قاتار ول التىن باعاسىنىڭ ءوندىرۋدىڭ وزىندىك ءقۇنىنان ۇش ەسەدەن استام جوعارىلاپ كەتكەنىنە دە نازار اۋداردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن كۇندىز دە التىن باعاسىنىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4,9 مىڭ دوللاردان اسقانى حابارلانعان بولاتىن.