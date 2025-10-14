التىن مەن كۇمىستىڭ باعاسى رەكورد جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - جاھاندىق باعالى مەتالدار نارىعىندا باعالار سەنىمدى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. بۇل قازىرگى ەكونوميكالىق ۇردىستەر مەن ينۆەستيتسيالىق كۇتۋدى ايقىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ساۋدا دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.
Comex بيرجاسىندا 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرستەرى ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4182 دوللار بولىپ، بارلىق ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.
كۇمىس باعاسى دا ءوسىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 52 دوللاردان اسىپ وتىر.
وتكەن اپتادا بيرجادا التىننىڭ تروي ۋنتسياسى 4051,80 دوللار بولدى. ساراپشىلار بۇل قارقىندى ءوسىم ينۆەستورلاردىڭ ينفلياتسيا مەن قارىزدىڭ وسۋىنە الاڭداپ، باعالى مەتالعا قاراجات قۇيۋىمەن، ال ورتالىق بانكتەر اكتيۆتەردى ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن ساتىپ الۋىمەن ءتۇسىندىردى.
