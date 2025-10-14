ق ز
    التىن مەن كۇمىستىڭ باعاسى رەكورد جاڭارتتى

    استانا. KAZINFORM - جاھاندىق باعالى مەتالدار نارىعىندا باعالار سەنىمدى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. بۇل قازىرگى ەكونوميكالىق ۇردىستەر مەن ينۆەستيتسيالىق كۇتۋدى ايقىن كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ساۋدا دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ.

    Өзбекстан экспортының 35% алтын саудасына тиісілі
    Фото: Рexels

    Comex بيرجاسىندا 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرستەرى ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4182 دوللار بولىپ، بارلىق ۋاقىتتاعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتتى.

    كۇمىس باعاسى دا ءوسىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 52 دوللاردان اسىپ وتىر.

    وتكەن اپتادا بيرجادا التىننىڭ تروي ۋنتسياسى 4051,80 دوللار بولدى. ساراپشىلار بۇل قارقىندى ءوسىم ينۆەستورلاردىڭ ينفلياتسيا مەن قارىزدىڭ وسۋىنە الاڭداپ، باعالى مەتالعا قاراجات قۇيۋىمەن، ال ورتالىق بانكتەر اكتيۆتەردى ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن ساتىپ الۋىمەن ءتۇسىندىردى.

    وتكەن اپتادا Comex تاۋار بيرجاسىندا التىن فيۋچەرستەرىنىڭ باعاسى ءبىر ۋنتسيا ءۇشىن 4050 دوللاردان استى.

    ساراپشىلاردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، مۇنداي قارقىندى وسىمگە ينۆەستورلاردىڭ ينفلياتسيا مەن قارىز دەڭگەيىنىڭ وسۋىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، باعالى مەتالعا اقشا سالىپ جاتقانى، ال ورتالىق بانكتەر اكتيۆتەردى ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن ساتىپ الۋى سەبەپ بولىپ وتىر.

