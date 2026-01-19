التىن مەن كۇمىس باعاسى جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرنەشە ەۋروپالىق ەلدەرگە 10 پايىز ساۋدا تاريفىن ەنگىزەتىنىن جاريالاعاننان كەيىن باعالى مەتالدار نارىعى كۇرت ءوستى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
دۇيسەنبى، 19-قاڭتار كۇنى تاڭەرتەڭ ازيا قور نارىقتارىندا ساۋدا اپتاسى باستالعان بويدا، داعدارىس كەزىندەگى نەگىزگى اكتيۆ التىن 4690,59 دوللارعا دەيىن شارىقتادى، ال كۇمىس 94,12 دوللارعا جەتتى. ساۋدا دەرەكتەرىنە سايكەس، بۇل جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيدى كورسەتتى.
DW مالىمەتى بويىنشا، ساۋدا سوعىسى بولۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىقتىڭ قايتا جاندانۋىنان قور نارىقتارىنىڭ كوپشىلىگى قۇلدىراۋعا ۇشىرادى. جاپونيانىڭ Nikkei يندەكسى 1,4 پايىزعا تومەندەدى، ال MSCI- ءدىڭ جاپونيادان تىس ازيا-تىنىق مۇحيتى اكسيالارىنىڭ يندەكسى 0,3 پايىزعا تومەندەدى. دوللار يەن مەن شۆەيتساريالىق فرانككە قاتىستى تومەندەدى، ال ەۋرو مەن فۋنت ستەرلينگ ءوستى، ال مۇناي باعاسى وزگەرىسسىز قالدى.
17-قاڭتاردا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 1-اقپاننان باستاپ ە و- نىڭ التى ەلىنە، سونداي-اق دانيانىڭ قۇرامىنا كىرەتىن اركتيكا اۋماعىنا قاتىستى جوسپارلارىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىرعان ۇلى بريتانيا مەن نورۆەگياعا 10 پايىزدىق تاريف ەنگىزىلەتىنىن، ال 1-ماۋسىمنان باستاپ 25 پايىزعا دەيىن وسەتىنىن جاريالادى.
بۇعان دەيىن التىن باعاسىنىڭ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتۋىنە نە اسەر ەتكەنىن جاريالادىق.