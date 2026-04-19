التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركى اۋماعىندا ءىلبىس كامەراعا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - «التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا ەرەكشە وقيعا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى پاركتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پارك قىزمەتكەرى، مەملەكەتتىك ينسپەكتور ەرلان مولداحمەتوۆ كەزەكتى اۋماقتى باقىلاۋ كەزىندە ءىلبىستى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ ۇلگەردى.
- بۇل - سيرەك كەزدەسەتىن ءارى اسا قۇندى كادرلاردىڭ ءبىرى. ءىلبىس - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جىرتقىش اڭ، ونىڭ تابيعي ورتادا ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋى ەكوجۇيەنىڭ تۇراقتىلىعى مەن قورعالۋىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى سانالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اتالعان دەرەك ۇلتتىق پارك اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلىلىگىن ايعاقتايدى.