    14:05, 19 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركى اۋماعىندا ءىلبىس كامەراعا ءتۇسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - «التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى اۋماعىندا ەرەكشە وقيعا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى پاركتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Snow leopard captured on camera in Altyn-Emel National Park
    فوتو: التىن-ەمەل ۇلتتىق پاركى

    پارك قىزمەتكەرى، مەملەكەتتىك ينسپەكتور ەرلان مولداحمەتوۆ كەزەكتى اۋماقتى باقىلاۋ كەزىندە ءىلبىستى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ ۇلگەردى.

    - بۇل - سيرەك كەزدەسەتىن ءارى اسا قۇندى كادرلاردىڭ ءبىرى. ءىلبىس - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن جىرتقىش اڭ، ونىڭ تابيعي ورتادا ەركىن ءجۇرىپ-تۇرۋى ەكوجۇيەنىڭ تۇراقتىلىعى مەن قورعالۋىنىڭ ماڭىزدى كورسەتكىشى سانالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اتالعان دەرەك ۇلتتىق پارك اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان تابيعاتتى قورعاۋ جانە بيولوگيالىق ارتۇرلىلىكتى ساقتاۋ جۇمىستارىنىڭ ناتيجەلىلىگىن ايعاقتايدى.

    تەگ:
    ايماق الماتى وبلىسى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار