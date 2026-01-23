التىن باعاسىنىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4,9 مىڭ دوللاردان استى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى اقپان ايىندا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرسىنىڭ باعاسى نيۋ- يورك تاۋار بيرجاسىنىڭ (Comex) ساۋدا الاڭىندا تاريحي ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4,9 مىڭ دوللاردان استى. بۇل تۋرالى ساۋدا الاڭىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ، ت ا س س اگەنتتىگى حابارلادى.
قىمبات مەتالدىڭ باعاسى ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4900,6 دوللاردى قۇرادى، بۇل 1,3 پايىزعا وسكەنىن كورسەتەدى. ال 20:43 كە قاراي التىن باعاسى ءوسىمىن ۇدەتىپ، 4902 دوللار دەڭگەيىنە جەتتى (%1,33+) .
سونىمەن قاتار، 2026 -جىلعى ناۋرىزدا جەتكىزىلەتىن كۇمىس فيۋچەرسىنىڭ باعاسى دا ايتارلىقتاي ءوسىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 96,26 دوللاردى قۇرادى (%3,91+). وسىلايشا، كۇمىس باعاسى دا تاريحي ماكسيمۋمىن جاڭارتتى.
التىن باعاسى گرەنلاندياداعى جاعدايعا بايلانىستى كۇرت ءوستى.