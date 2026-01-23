ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:24, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    التىن باعاسىنىڭ ءبىر ترويا ۋنتسياسى 4,9 مىڭ دوللاردان استى

    استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى اقپان ايىندا جەتكىزىلەتىن التىن فيۋچەرسىنىڭ باعاسى نيۋ- يورك تاۋار بيرجاسىنىڭ (Comex) ساۋدا الاڭىندا تاريحي ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4,9 مىڭ دوللاردان استى. بۇل تۋرالى ساۋدا الاڭىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساپ، ت ا س س اگەنتتىگى حابارلادى.

    олтин
    Фото: Pexels

    قىمبات مەتالدىڭ باعاسى ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 4900,6 دوللاردى قۇرادى، بۇل 1,3 پايىزعا وسكەنىن كورسەتەدى. ال 20:43 كە قاراي التىن باعاسى ءوسىمىن ۇدەتىپ، 4902 دوللار دەڭگەيىنە جەتتى (%1,33+) .

    سونىمەن قاتار، 2026 -جىلعى ناۋرىزدا جەتكىزىلەتىن كۇمىس فيۋچەرسىنىڭ باعاسى دا ايتارلىقتاي ءوسىپ، ءبىر ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 96,26 دوللاردى قۇرادى (%3,91+). وسىلايشا، كۇمىس باعاسى دا تاريحي ماكسيمۋمىن جاڭارتتى.

    التىن باعاسىنىڭ رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتۋىنە نە اسەر ەتكەنىن مىنا سىلتەمەدەن وقىڭىز.

    التىن باعاسى گرەنلاندياداعى جاعدايعا بايلانىستى كۇرت ءوستى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار