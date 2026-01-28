التىن باعاسى تاريحتا العاش رەت ۋنسياسىنا 5200 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - التىن باعاسى ا ق ش دوللارىنىڭ السىرەۋى، گەوساياسي شيەلەنىستىڭ جالعاسۋى جانە ەكونوميكالىق بەلگىسىزدىك جاعدايىندا جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، ترويا ۋنسياسىنا 5200 دوللاردان استى.
ترەيدەرلەر اقش فەدەرالدىق قور جۇيەسىنىڭ (ف ق ج) سارسەنبى كۇنى كەشكە جوسپارلاپ وتىرعان پايىزدىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىمىنە دايىندالىپ جاتىر. بۇل وسىمگە جاڭا سەرپىن بەرۋى مۇمكىن.
باعالى مەتالل باعاسى وسى ايدا %20 عا، ال ءبىر اپتادا %5 دان اسا ءوستى.
2025 -جىلى التىن باعاسى %64 ءوستى، بۇعان التىنعا سەنىمدى اكتيۆ- باسپانا رەتىندە سۇرانىستىڭ ارتۋى، ا ق ش-تىڭ اقشا- نەسيە ساياساتىنىڭ جەڭىلدەتىلۋى، ورتالىق بانكتەردىڭ بەلسەندى ساتىپ الۋى (قىتاي جەلتوقساندا التىن ساتىپ الۋ ناۋقانىن قاتارىنان ون ءتورت ايعا ۇزارتتى) جانە بيرجالىق ساۋدا قورلارىنا رەكوردتىق اعىنداردىڭ ءتۇسۋى سەپتىگىن تيگىزگەن.
FXS جازۋىنشا، التىن باعاسىنىڭ وسۋىنە ف ق ج-نىڭ اقشا- نەسيە ساياساتى بويىنشا شەشىمى ماڭىزدى سەرپىن بەرۋى مۇمكىن، بۇل رەتتە پايىزدىق مولشەرلەمەلەر وزگەرىسسىز قالادى دەپ بولجانىپ وتىر. الايدا ف ق ج ءتوراعاسى دجەروم پاۋەللدىڭ ەڭبەك نارىعى جاعدايىن باعالاۋى جانە پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى وزگەرتۋ پەرسپەكتيۆالارى تۋرالى تۇسپالداۋى ا ق ش دوللارىنىڭ ديناميكاسىنا جانە، تيىسىنشە، التىن سياقتى كىرىس اكەلمەيتىن اكتيۆتەر ديناميكاسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ا ق ش دوللارى ا ق ش-تاعى ساياسي تۇراقسىزدىق جاعدايى اياسىندا سەيسەنبى كۇنى كەشكە نەگىزگى ۆاليۋتالىق باسەكەلەستەرىنە قاراعاندا ءتورت جىلداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە دەيىن ارزاندادى.
بۇعان دەيىن التىن مەن كۇمىستىڭ قۇنى رەكورد جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن جازدىق.