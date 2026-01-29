التىن باعاسى تاريحتا العاش رەت 5600 دوللاردان استى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى، 29-قاڭتاردا چيكاگو تاۋار بيرجاسىندا (CME) التىن فيۋچەرىنىنىڭ باعاسى اقپان ايىندا ۋنتسياسىنا 5626,8 دوللارعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
وسى اپتانىڭ باسىندا التىننىڭ باعاسى العاش رەت 5 مىڭ دوللاردان استى. باعالى مەتال قۇنى ءبىر اپتادا 10 پايىزدان استامعا ءوستى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا 64 پايىزعا وسكەن باعا 2026-جىلدىڭ باسىنان بەرى %27 دان استامعا قىمباتتادى.
ينۆەستورلار قاراجاتتارىن قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە اۋدارۋىنا بايلانىستى التىن باعاسى ءوستى.
The Economic Times باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك قارىز دەڭگەيىنىڭ ءوسۋى الەمدىك نارىقتاردا الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى. ساۋدا بەلگىسىزدىگى مەن گەوساياسي شيەلەنىس تە سۇرانىستى قولدادى. ورتالىق بانكتەر ءوز رەزەرۆتەرىن ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن التىن ساتىپ الۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. ا ق ش فەدەرالدى قور جۇيەسى پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى وزگەرىسسىز قالدىردى، بۇل التىن سياقتى كىرىستى ەمەس اكتيۆتەرگە قولداۋ بولدى. دوللاردىڭ السىرەۋى التىندى شەتەلدىك ساتىپ الۋشىلار ءۇشىن ارزانداتتى.
بۇعان دەيىن التىن مەن كۇمىستىڭ قۇنى رەكورد جاڭارتۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن جازدىق.
الەمدىك نارىقتا دا التىن باعاسى تاريحي رەكوردتاردى جاڭارتىپ جاتىر. 26-قاڭتاردا ترويا ۋنتسياسىنىڭ قۇنى العاش رەت 5000 دوللاردان اسىپ، كەيىن 5200 دوللارعا دەيىن جەتتى.