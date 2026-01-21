التىن باعاسى گرەنلاندياداعى جاعدايعا بايلانىستى كۇرت ءوستى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى شيەلەنىس قارجى نارىقتارىن ءدۇر سىلكىندىرىپ، ساۋدا سوعىسى تۋرالى اڭگىمەلەردى قايتا جانداندىردى.
الەمدىك نارىقتار جوعارى دايىندىق جاعدايىندا
ەۋروپالىق قور نارىقتارى ەكىنشى كۇن قاتارىنان قۇلدىراۋ ۇستىندە. ا ق ش- تا Dow Jones يندەكسى %1,7 دان استامعا، SP 500 - 2% دان استامعا، ال Nasdaq شامامەن %2,4 عا تومەندەدى.
سارسەنبىدە ازيا-تىنىق مۇحيتى قور نارىقتارى ارالاس ديناميكانى كورسەتتى: جاپونيا مەن اۋسترالياداعى نەگىزگى يندەكستەر ازداپ تومەندەدى، ال گونكونگ پەن قۇرلىقتىق قىتاي اكسيالارى ءوستى.
BBC حابارلاۋىنشا، التىن باعاسى وسە ءتۇسىپ، پسيحولوگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى بەلگى - ۋنتسياسىنا 4800 دوللاردان العاش رەت اسىپ ءتۇستى، سەبەبى باعالى مەتالدار بەلگىسىزدىك كەزىندە قاۋىپسىز اكتيۆتەر سانالادى.
وسى اپتانىڭ باسىندا التىن مەن كۇمىس باعاسى جاڭا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى.
ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى ساۋدا شيەلەنىسى كۇشەيىپ بارادى
ا ق ش پەن ەۋروپا اراسىنداعى ساۋدا شيەلەنىسى ەكى تاراپ وتكەن جىلدىڭ شىلدە ايىندا شوتلانديادا كەلىسىمگە كەلگەننەن كەيىن باسەڭدەدى.
وسى كەلىسىم اياسىندا ا ق ش- تىڭ كوپتەگەن ەۋروپالىق تاۋارلارعا تاريفتەرى دونالد ترامپتىڭ تاريفتەر تولقىنىنىڭ بولىگى رەتىندە باستاپقىدا قورقىتقان %30 دان تومەن، %15 دەڭگەيىندە بەلگىلەندى. ونىڭ ورنىنا ەۋروپا قۇراما شتاتتارعا ينۆەستيتسيا سالۋعا جانە امەريكالىق ەكسپورتتى ارتتىرۋى ءتيىس دەپ كۇتىلگەن وزگەرىستەردى ەنگىزۋگە كەلىستى.
كەلىسىمدى راسىمدەۋ ءۇشىن وعان ءالى دە ەۋروپالىق پارلامەنتتىڭ ماقۇلداۋى قاجەت.
الايدا وتكەن اپتادا ترامپتىڭ گرەنلانديانى قولدايتىن ەلدەرگە ا ق ش تاريفتەرىن ەنگىزۋ تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن ەۋروپالىق پارلامەنتتىڭ حالىقارالىق ساۋدا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بەرند لانگە كەلىسىمدى توقتاتا تۇرۋدان باسقا امال جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
- ا ق ش كونفرونتاتسيا ەمەس، ىنتىماقتاستىق جولىنا ورالۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانعا دەيىن جانە كەز كەلگەن قوسىمشا قادامدار جاسالعانعا دەيىن تەرنبەرريدىڭ ەكى زاڭنامالىق ۇسىنىسى بويىنشا جۇمىستى توقتاتا تۇرۋدان باسقا امال جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى لانگە.
وتكەن جىلى ەو ترامپتىڭ تاريفتەرىنە جاۋاپ رەتىندە 93 ميلليارد ەۋرو (شامامەن 109 ميلليارد دوللار) قۇنى بار امەريكالىق تاۋارلارعا تاريفتەر ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن جاريالادى، ءبىراق تاراپتار كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيلەرىن اياقتاعانشا جوسپاردى ىسكە اسىرۋىن توقتاتتى.
الايدا بۇل ۇزارتۋ مەرزىمى 6-اقپاندا اياقتالادى، بۇل بلوك مەرزىمدى تاعى ۇزارتپاسا نەمەسە جاڭا كەلىسىمدى ماقۇلداماسا ە و تاريفتەرى 7-اقپاندا كۇشىنە ەنەتىنىن بىلدىرەدى.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ە و- نى ماجبۇرلۋگە قارسى قۇرالداردى قوسا العاندا، قارسى جاۋاپ بەرۋگە شاقىرىپ وتىرعاندار قاتارىندا.
- ۆاشينگتوننىڭ جاڭا تاريفتەردى شەكسىز جيناۋى «ولار اسىرەسە اۋماقتىق ەگەمەندىككە قارسى تەتىك رەتىندە پايدالانىلعان كەزدە تۇبەگەيلى قابىلدانبايدى»، - دەپ مالىمدەدى ماكرون داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمداعى سوزىندە.
«تەرەڭ تىنىس الىپ، ءوزىڭىزدى ەركىن ۇستاڭىز»
ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت داۆوستا سويلەگەن سوزىندە ەۋروپالىق كوشباسشىلارعا جاۋاپ شارالارعا قارسى ەسكەرتۋىن قايتالاپ، ولاردى اشىقتىق تانىتۋعا شاقىردى.
- قاپالانباڭىزدار، پرەزيدەنت ەرتەڭ وسىندا بولادى جانە ءبارىن ءوزى تۇسىندىرەدى، - دەدى ول.
ا ق ش پەن ە ن ەۋروپالىق وداق ءبىر-ءبىرىنىڭ ەڭ ءىرى ساۋدا سەرىكتەستەرى: ەۋروپالىق ەلدەردىڭ مالىمەتتەرىنشە، تاۋارلار مەن قىزمەتتەر ساۋداسى 2024-جىلى 1,6 تريلليون ەۋرودان (1,9 تريلليون ا ق ش دوللارى) اسىپ ءتۇستى. بۇل بارلىق الەمدىك ساۋدانىڭ شامامەن ۇشتەن ءبىر بولىگىن قۇرايدى.
