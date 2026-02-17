التىن باعاسى قۇلدىرادى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى (16-اقپان) التىن باعاسى ساۋدا كولەمىنىڭ تومەن بولۋىنا بايلانىستى قىسىمعا ۇشىراپ تومەندەگەن. التىن باعاسى وسكەن سايىن، كوپتەگەن ادامدار ونى ساتا باستايدى.
التىن باعاسى وسكەندە ونىڭ ساتىلىمى وسەدى.
التىن باعاسىنىڭ قۇبىلۋىن Reuters حابارلاماسىنا سىلتەمە جاساپ، Aikyn.kz تالدايدى.
ا ق ش نارىعى پرەزيدەنتتەر كۇنىنە بايلانىستى، ال قىتايدىڭ قور نارىعى اي كۇنتىزبەسى بويىنشا جاڭا جىل مەرەكەسىنە بايلانىستى جابىلعان سوڭ سپوت-نارىقتاعى التىن باعاسى %1,1 تومەندەپ، ءبىر ۋنتسياسى 4986,32 دوللارعا ءتۇستى. ا ق ش-تا ءساۋىر ايىنا ارنالعان التىن فيۋچەرستەرى %0,8 ارزانداپ، ءبىر ۋنسياسى 5005,60 دوللارعا دەيىن تومەندەدى.
KCM كومپانياسىنىڭ باس تالداۋشىسى تيم ۋوتەرەر ا ق ش-تاعى تۇتىنۋ ينفلياتسياسى دەرەكتەرىنە تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ: «بۇگىن التىن جۇما كۇنى جاريالانعان تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنەن كەيىنگى ءوسىمنىڭ ءبىر بولىگىن قايتاردى. ساۋدا احۋالى باياۋلادى، جاڭا ءوسىم كاتاليزاتورلارى بولا المادى»، - دەدى.
ا ق ش-تىڭ ەڭبەك ستاتيستيكاسى بيۋروسى جۇما كۇنى مالىمدەگەندەي، ا ق ش-تا تۇتىنۋ باعالارى يندەكسى (ت ب ي) قاڭتاردا %0,2 وسكەن. ال جەلتوقساندا ماۋسىمدىق تۇزەتۋسىز ءوسىم %0,3 بولعان.
چيكاگو فەدەرالدىق رەزەرۆ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى وستان گۋلسبي جۇما كۇنى پايىزدىق مولشەرلەمەلەر تومەندەۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ءبىراق ول قىزمەت كورسەتۋ سەكتورىنداعى ينفلياتسيا ءالى دە جوعارى ەكەنىن ەسكەرتكەن. نارىق قاتىسۋشىلارى ورتالىق بانك 18-ناۋرىزداعى وتىرىسىندا پايىزدىق مولشەرلەمەنى وزگەرىسسىز قالدىرادى دەپ كۇتۋدە. دەگەنمەن، قارجى ساراپشىلارى بيىل مولشەرلەمە 75 بازيستىك تارماققا تومەندەيدى دەپ باعالاۋدا.
«التىن باعاسى جىل سوڭىنا دەيىن 6000 دوللارعا جەتۋى ءۇشىن دوللار قايتادان تومەندەۋ ترەندىنە ءتۇسۋى كەرەك»، - دەيدى ۋوتەرەر.
گەوساياسي باعىتتا ا ق ش اسكەرى پرەزيدەنت دونالد ترامپ شابۋىلدى ماقۇلدايتىن بولسا، يرانعا قارسى بىرنەشە اپتاعا سوزىلاتىن وپەراتسيا جۇرگىزۋى مۇمكىن دەگەن ىقتيمالدىققا دايىندالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى Reuters اگەنتتىگىنە امەريكالىق ەكى شەنەۋنىك حابارلاعان. بۇل بۇرىنعىلارمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا اۋقىمدى قاقتىعىسقا ۇلاسۋى مۇمكىن. قور جانە قارجى نارىقتارى وسىنداي بەلگىسىزدىك جاعدايىندا باعالى مەتالدارعا باعىت الاتىنى بەلگىلى.