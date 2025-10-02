11:05, 02 - قازان 2025 | GMT +5
التىن باعاسى جاڭا رەكورد ورناتتى
التىن باعاسى تاريحي رەكوردقا جەتىپ، ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 3870 ا ق ش دوللارىنا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ باعالى مەتالعا دەگەن سۇرانىسىن ارتتىردى.
باعانىڭ وسۋىنە گەوساياسي قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ ارتۋى مەن ورتالىق بانكتەردىڭ التىن قورلارىن كوبەيتۋى سەبەپ. گونكونگتا دزي تسين ماينينگ كومپانياسىنىڭ اكسيالارى %66 عا ءوستى، ال نارىقتىق قۇنى 310 ميلليارد گونكونگ دوللارىن قۇرادى. بۇل - التىن ءوندىرىسى سالاسىنداعى جوعارى دامۋ كورسەتكىشى.
