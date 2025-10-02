ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:05, 02 - قازان 2025 | GMT +5

    التىن باعاسى جاڭا رەكورد ورناتتى

     التىن باعاسى تاريحي رەكوردقا جەتىپ، ترويا ۋنتسياسى ءۇشىن 3870 ا ق ش دوللارىنا دەيىن كوتەرىلدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ باعالى مەتالعا دەگەن سۇرانىسىن ارتتىردى.

    Өзбекстан экспортының 35% алтын саудасына тиісілі
    Фото: Рexels

    باعانىڭ وسۋىنە گەوساياسي قاۋىپ-قاتەرلەردىڭ ارتۋى مەن ورتالىق بانكتەردىڭ التىن قورلارىن كوبەيتۋى سەبەپ. گونكونگتا دزي تسين ماينينگ كومپانياسىنىڭ اكسيالارى %66 عا ءوستى، ال نارىقتىق قۇنى 310 ميلليارد گونكونگ دوللارىن قۇرادى. بۇل - التىن ءوندىرىسى سالاسىنداعى جوعارى دامۋ كورسەتكىشى.

    https://24.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
