«التىن-ەمەل» ۇلتتىق پاركىندە تاۋەشكىلەر توبى فوتوتۇزاققا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - «التىن-ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ورناتىلعان فوتوتۇزاق تاۋەشكىلەر توبىنىڭ تاۋلى ايماقتا ەركىن قوزعالىپ جۇرگەن ءساتىن تىركەدى، دەپ حابارلايدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى.
تاۋەشكىلەر نەگىزىنەن تىك جارتاستار مەن تاۋ بەتكەيلەرىن مەكەندەيدى. ادامعا جۇرۋگە قيىن كورىنەتىن قۇزدى جەرلەردە بۇل جانۋارلار ەركىن قوزعالا الادى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، بۇعان تاۋەشكىلەردىڭ مىقتى اياقتارى مەن جارتاستىڭ كەدىر-بۇدىرىن بەرىك ۇستايتىن تۇياقتارىنىڭ قۇرىلىسى مۇمكىندىك بەرەدى.
- بيىكتىك پەن تىك جارتاستار ولار ءۇشىن كەدەرگى ەمەس، كەرىسىنشە تابيعي ورتاسىنىڭ ءبىر بولىگى. وسىنداي جەرلەردە تاۋەشكىلەر قورەك ىزدەپ، قاۋىپ تونگەن جاعدايدا قۇزدى بەتكەيلەرگە جىلدام كوتەرىلە الادى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل جولى ۇلتتىق پارك اۋماعىنا ورناتىلعان فوتوتۇزاق تاۋەشكىلەردىڭ تابيعي مەكەنىندەگى تىرشىلىگىنىڭ كەزەكتى ءساتىن بەينەگە تۇسىرگەن.
فوتوتۇزاقتار جابايى جانۋارلاردى تابيعي ورتاسىندا مازالاماي باقىلاۋعا جانە ولاردىڭ مەكەندەۋ اۋماعىنداعى قوزعالىسىن تىركەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، التىن-ەمەلدە فوتوتۇزاققا ءىلبىس ءتۇستى.