التى كۇن ءۇيىندى استىندا جاتقان 3 جاستاعى بالا ءتىرى تابىلدى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلادا جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن التى كۇن وتكەن سوڭ ءۇيىندى استىنان 3 جاستاعى بالا تابىلدى. بۇل تۋرالى يوردانيانىڭ قۇتقارۋ توبى مالىمدەدى.
قۇتقارۋ وپەراتسياسى تۇسىرىلگەن ۆيدەودا قۇتقارۋشىلاردىڭ بالانى ءۇيىندى استىنان شىعارىپ العان ساتتەگى قۋانىشى كورسەتىلگەن. ەلدىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى ءبۇلدىرشىننىڭ ەسىمى كليبەر موران ەكەنىن حابارلاعان.
وقيعا ۆەنەسۋەلانىڭ لا-گۋايرا شتاتىندا بولعان. ەلدىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەس بالانىڭ امان قالۋىن حالىققا ءۇمىت سىيلاعان وقيعا دەپ اتادى.
وسى ۋاقىتتا بۇۇ ۆەنەسۋەلادا ونداعان مىڭ ادامنىڭ ازىق-تۇلىك پەن باسپاناعا شۇعىل مۇقتاج ەكەنىن ەسكەرتىپ وتىر.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا، وتكەن اپتادا بولعان ماگنيتۋداسى 7,2 جانە 7,5 بالدىق جەر سىلكىنىستەرىنەن قازا تاپقاندار سانى 1943 ادامعا جەتكەن. تاعى 10 مىڭنان استام ادام جاراقات الىپ، ونداعان مىڭ تۇرعىن حابار-وشارسىز كەتكەن.
NASA سپۋتنيكتىك دەرەكتەرىنىڭ الدىن الا باعالاۋىنا سايكەس، جەر سىلكىنىسى سالدارىنان شامامەن 58870 عيمارات زاقىمدانعان نەمەسە قيراعان.
يوردانيانىڭ ازاماتتىق قورعانىس قىزمەتى قۇتقارىلعان بالاعا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ، كەيىن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى. قازىرگى تاڭدا ول كاراكاس قالاسىندا ەم قابىلداپ جاتىر، دارىگەرلەر ونىڭ ومىرلىك كورسەتكىشتەرى قالىپتى ەكەنىن ايتقان.